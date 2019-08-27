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科法斯下修香港今年經濟成長率至0.8%

2019-08-27 23:57經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

全球信用保險集團科法斯27日發表評論指出，2019年第2季，香港本地生產總值（GDP）較去年同期溫和增長0.5%，低於預期水平；受貿易戰的影響，較上一季下降0.4%。

香港經濟表現低迷的原因是內需不足、私人消費增長乏力、境內投資萎縮。

美中貿易戰對香港轉口貿易造成了重要影響 ，導致消費萎縮及投資信心低迷，抑制了經濟增長。而惡化的情況，尚未充分反映香港持續抗議活動對零售業的影響。

商業信心不足，加上零售業疲軟，很可能會繼續拖累香港第3季的經濟增長。因此，「我們對香港2019年本地生產總值（GDP）的預測由 1.8%調整為0.8%，並對其2020年的預測由2.5%調整為1.8%」。

香港在中國與世界的貨物轉運中起著重要作用。香港轉口貿易約占其總出口的99%，其中流向美國的轉口貿易約占其出口總額的9%。美國對中國商品徵收關稅對經香港的轉口貿易造成了不利影響。

香港第2季商品出口較去年同期下降5.4%，大於第1季3.7%降幅。與此同時，商品進口下降幅度更大，第2季下降7.0%，第1季下降4.2%。

根據香港政府統計處公布數據，2018年，香港進出口貿易，行業就業人員占全市總勞動力的12.5%，其進出口貿易行業為本地生產總值貢獻17%。

香港轉口貿易的收縮，使得從事貿易和物流行業的人員面臨失業和收入不穩定的風險。

由於香港進口下降幅度大於出口，服務貿易為順差，淨出口對其本地生產總值起了支撐作用。

香港境內投資疲軟也制約了2019年上半年的經濟增長。

香港固定資產投資形成總值繼第1季年減7.0%後，第2季又年減12.1%。

隨著美中貿易戰對出口領域的影響，這一下降趨勢與商業信心受挫有關。

科法斯《2019年亞太地區企業付款調查》顯示，近60%的香港受訪者預期，經濟增長將會進一步下降，而7月份製造業採購經理人指數跌至43.7，為2009年全球金融危機以來的最低水平。

香港持續的境內緊張局勢（由一項不受歡迎的引渡法案引發其他香港社會議題，加劇有關的抗議活動）肯定將會影響市場信心。

「但我們預計，這些因素主要在第3季的消費數字浮現，拖低香港今年的境內生產總值（GDP）」。

香港私人消費增長緩慢，2019上半年年增0.8%，2018上半年年增7.5%，這主要是由於全球貿易摩擦和中國經濟增長放緩導致需求下降。

香港第2季零售總額年減4.2%，第1季年減1.1%，這主要是由於6月份年減7.6%所致。

第2季的數據尚未完全反映抗議活動的影響。香港抗議活動始於6月，並在7月底升溫。這一趨勢將在7月和8月進一步加劇，將導致第3季經濟表現更加低迷。

截至7月底，赴港旅遊人數年減26%，這一情況在第3季可能進一步加劇。廣受遊客歡迎的零售商品會受到最大衝擊，珠寶和手表（占零售總額的17%）6月份年減17.1%，電子產品（占總銷售額的9%）年減6.1%。

香港

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