陸客縮減衝擊 交通部研擬刺激外籍旅客來台方案

2019-08-27 21:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



因應陸客縮減對國內觀光業造成衝擊，交通部觀光局正研擬刺激外籍旅客來台措施，據了解，方向包括放寬簽證，鼓勵外籍航空公司新闢桃園、松山機場以外航線，將以調降各項場站服務費來獎勵，而開闢包機航線也會予以一定金額的獎助，另外，首次來台旅客也會有獎勵，全案計畫預定9月擬出，經行政院核定後，10月開始實施。

相關官員今（27）日表示，國旅的部分已決定於9月1日至12月31日，推出秋冬遊補助措施，但外籍旅客方面，因陸客突然暫停自由行，團客也可能縮減，國外旅客在消費金額會減少，而其影響情況預估會從9月開始顯現，今年第4季會是衝擊最大的期間，為降低旅行業者的衝擊，確實有在研擬刺激外籍旅客的作為。

官員說，初步思考，若外籍航空公司願意新闢松山、桃園以外機場的航線，將會給予降落費、場站服務費調降的優惠，如果願意飛航包機，會依機型（載客量）給予一定金額的獎助，希望藉此增加外籍旅客，進而增加在台消費金額。

另外，針對目前的主力市場，如日本、韓國、港澳、新加坡、馬來西亞等國家地區，也在思考給予獎助，希望可以刺激旅客來台觀光，尤其是首次來台旅遊者，將會給予一些獎勵或補助，至於實質獎勵補助內容，還在研議中。

官員指出，除了實質的獎助，也研議要放寬來台簽證措施，希望藉由簽證的放寬，讓旅客來台更加便利，以有效吸引外籍旅客來台觀光，不過，這部分需要國安、外交和移民署等單位共同討論確定。

盡管交通部有許多想法，但獎助需要經費，今年交通部觀光局已推出擴大暖冬遊、春遊，以及即將實施秋冬遊國旅補助等三大方案，預算已經用罄，必須其他部會共襄盛舉，或是請行政院直接撥款，否則將無法執行。

對此，官員坦言，交通部確實已經沒有經費可用，各項獎助方案完成討論後，會提報行政院核定，屆時就看行政院有何想法或指示，交通部將會配合執行。