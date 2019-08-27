經濟部長到彰化與工商界座談 促企業根留台灣

2019-08-27 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



經濟部部長沈榮津今天到彰化與工商業界進行「投資台灣-衝經濟座談會」，聽在地產業心聲，沈榮津說，中美貿易戰後，台灣政府為了吸引台商回流，提出土地、資金等各項優惠措施，目前已創造台商回流5600多億投資案，創造近5萬個工作機會。

沈榮津今天受立委黃秀芳邀請到彰化市媽祖文化館與企業界座談，沈榮津說，感謝「川普毆吉桑」，讓許多高階產業台商回流台灣，為了加速投資案，經濟部也針對產業面對的土地取得、供水、供電、人力成本等問題提出解決之道。

為了吸引台商回流，政府提供5000億低利貸款補助，沈榮津說，既然補助了台商，也要照顧根留台灣的中小企業，所以對根留台灣企業也提供800億，對中小企業加速投資行動方案則提供200億元低利貸款補助，也希望透過經濟部「投資台灣事務所」單一窗口，加速廠商能落地生產。

中小企業界也反映，對於政府要在彰化推動田園生產專區，但對於田園專區的隔離綠地條件，有些現有工廠要拆1.5公尺的隔離綠地實有困難；還有中央也應研究特定農地解編，才能解決臨登農地工廠問題。

彰化市長林世賢表示，希望政府協助彰化市都市計劃，彰化交流道特定區有二千公頃，其中有70%是農地，不僅免環評、交通便利，讓農地轉為產業專區，可以吸引台商回流設廠。