投資動能強強滾 對台灣有什麼意義？

2019-08-27 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣投資動能強強滾，根據主計總處預測，今年固定投資可望衝破4兆元，實質成長6%，刷新2011年以來最高增幅。除了亮麗數據令人振奮，觀察投資結構變化，或許也可反映我國產業轉型升級、經濟體質改善的成效。

GDP主要包括消費、投資、政府支出和淨出口，其中投資是生產的先行指標，生產規模擴增則可支撐就業及出口，並且順勢促進消費動能，重要性不言可喻。

中華經濟研究院副院長王健全指出，台灣近期受益於美中及日韓貿易戰的轉單效應，加上台商回流熱度不減，讓半導體、資通訊及相關設備產業雨露均霑，固定投資動能強勁，有助於未來經濟成長更上一層樓。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德分析，過去台灣盛行「台灣接單、大陸生產」的三角貿易模式，生產主力集中在陸據點；如今美中貿易戰火升溫，台商加速調整兩岸生產配置，擴大台灣廠房產能，這是近來投資劇增的因素之一。

根據統計，台灣今年前7月資本設備進口280億美元，創下歷年同期新高，年增13%。其中，半導體設備進口116億美元，也創歷年同期新高，年增33.5%。

「今天的投資，就是明天的出口和就業，更是後天的消費。」孫明德表示，當前國際政經局勢動盪，全球景氣並不好，許多廠商投資力道縮手，台灣卻能逆勢成長，表現確實不俗。

值得注意的是，台灣投資向來是以營建工程、機器及設備為主，近年因應產業轉型升級之需，智慧財產投資成長顯著，占比由2011年19.2%升至今年上半年24.6%，顯示投資結構內涵已經由傳統偏重實體資本，逐漸轉向知識資本。

孫明德表示，美國從去年以來對中國加徵關稅，首當其衝的前三大項，依序是網路通訊、電路板、積體電路產品，這些都和台灣關係密切。

他說，觀察投資結構的變化，有別於過去傳統的土地廠房、機器設備等實體資本，如今台灣產業投資愈來愈重視「軟實力」，這從網通業者轉單、遷廠回流情勢也可見一斑。

「高附加價值的回來台灣，勞力密集的則轉往越南、墨西哥。」孫明德表示，長此以往，有利於台灣產業轉型升級和經濟體質改善，但這並非立竿見影，尤其目前貿易戰火未休，仍然無法立刻看到經濟好轉的榮景。