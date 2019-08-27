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社頭織襪業者控MIT有假 同業公會願通報經濟部

2019-08-27 18:18聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

經濟部長沈榮津今天受到立法委員陳素月邀請，到彰化縣社頭鄉的知足藏樂館，與國內的織襪業者探討如何保護國內的織襪產業。彰化縣社頭鄉號稱「襪子的故鄉」，是台灣織襪工業發展的大本營，在全盛時期，全國有一半以上的襪子是由彰化縣社頭鄉的工廠所生產。但如今因中國製的襪子大量傾銷台灣，導致台灣織襪業受到嚴重打擊，織襪廠已經一家家倒閉，有織襪業者指出，部分廠商明明是賣中國製造的襪子，卻仍打上「MIT」，政府查驗不足讓真正台灣製造的襪子未受到保障。

沈榮津說，中美貿易戰讓國外訂單轉到台灣，他知道業者最擔心的就是「產品標示」和「洗產地」的問題，他承諾經濟部會盡力協助，但因為政府沒有足夠人力得以全台逐家查驗，台灣區織襪工業同業公會理事長魏平儀主動表態願意協助業者回報可疑廠家，但也請會員提供詳細資料，讓經濟部進行查驗，「因為政府沒辦法大海撈針」。

魏平儀表示，現在每年約有300萬打中國製襪品在台灣市場上流通，中美貿易大戰若美國對中國提高關稅，台灣的訂單應該會因此提高，但相對的中國襪品來台後標示「台灣製造」也就是所謂「洗產地」的量也會更多，台灣廠家不見得真得能實際接到訂單生產。

社頭在地織襪業者對於仿冒品相當氣憤，他認為政府應該將產品進行分級，「否則不論品質優劣都能打上MIT，我們的設計都被別人仿冒，做成品質低廉的產品在市場賤價賣，那我何必花大錢研發做更好的產品？」

經濟部長沈榮津（右2）昨天受立委陳素月（中）之邀，到彰化縣社頭鄉聽取織襪業者的意...
經濟部長沈榮津（右2）昨天受立委陳素月（中）之邀，到彰化縣社頭鄉聽取織襪業者的意見。記者凌筠婷／攝影
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經濟部長沈榮津昨天到彰化縣社頭鄉聽取織襪業者的意見，吸引了許多業者到場。記者凌筠...
經濟部長沈榮津昨天到彰化縣社頭鄉聽取織襪業者的意見，吸引了許多業者到場。記者凌筠婷／攝影
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