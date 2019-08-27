台灣固定投資占GDP比重超越美國 今年可望破4兆

2019-08-27 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部統計處指出，2019年我國固定投資有望突破4兆元，實質成長上看6％，創2011年以來最大增幅。圖／經濟部提供 分享 facebook 經濟部統計處今天公布統計資料，我國固定投資占GDP比重高於美國、低於日韓，且預估2019年攀升至22.2%，創2013年以來最高；而隨著國內半導體業者投資先進製成，今年我國固定投資有望突破4兆元，實質成長上看6％，創2011年以來最大增幅。

統計處今天公布「固定資產投資概況專題」，預期今年我國固定投資可望突破4兆元水準，統計處指出，隨國內半導體業者持續投資先進製程，加上前瞻基礎建設計畫的推動，台商回流、根留台灣企業與中小企業加速投資台灣逐步落實，主計總處8月便預測2019年全國固定投資可望突破4兆元，實質成長6.0%，為2011年以來最高增幅。

固定投資占GDP比重方面，統計處指出，日本2017年為23.8%，2018年南韓30.4%，美國20.5%，我國21.0%，台灣高於美國、低於日韓，預估2019年攀升至22.2%，為2013年以來最高。

統計處也說，我國智慧財產投資規模逐年遞增，占固定投資比率由2011年19.2%升至2018年23.9%，增加4.7個百分點，且高於日本2017年的22.4%及南韓之20.4%，不過低於美國的27.0%，隨著我國投資內涵漸朝知識資本提高，可望逐步為產業創新奠定競爭實力。

2018年台灣固定投資為3.7兆元，實質成長2.5%，2019年上半年更達7.2%，統計處表示，就部門別觀察，我國民間部門向為投資主力，所占比重自2014年起均逾8成，投資型態以營建工程、機器及設備為主，智慧財產投資應產業轉型升級之需穩定成長。

各業別的固定投資增購以製造業投資居首，2017年投資規模為1.6兆元，占總投資之45.2%；就上市櫃公司觀察，台積電2018年固定資產增購2,981億元居冠，占全體製造業上市櫃公司增購額4成，2019年在積極擴充7奈米與5奈米產能下，預估資本支出投資將超過3,300億元（110億美元）。