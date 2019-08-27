親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

日職／王柏融代打吞K 連12打數無安打

台灣固定投資占GDP比重超越美國 今年可望破4兆

2019-08-27 16:23聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部統計處指出，2019年我國固定投資有望突破4兆元，實質成長上看6％，創20...
經濟部統計處指出，2019年我國固定投資有望突破4兆元，實質成長上看6％，創2011年以來最大增幅。圖／經濟部提供
分享
經濟部統計處今天公布統計資料，我國固定投資占GDP比重高於美國、低於日韓，且預估2019年攀升至22.2%，創2013年以來最高；而隨著國內半導體業者投資先進製成，今年我國固定投資有望突破4兆元，實質成長上看6％，創2011年以來最大增幅。

統計處今天公布「固定資產投資概況專題」，預期今年我國固定投資可望突破4兆元水準，統計處指出，隨國內半導體業者持續投資先進製程，加上前瞻基礎建設計畫的推動，台商回流、根留台灣企業與中小企業加速投資台灣逐步落實，主計總處8月便預測2019年全國固定投資可望突破4兆元，實質成長6.0%，為2011年以來最高增幅。

固定投資占GDP比重方面，統計處指出，日本2017年為23.8%，2018年南韓30.4%，美國20.5%，我國21.0%，台灣高於美國、低於日韓，預估2019年攀升至22.2%，為2013年以來最高。

統計處也說，我國智慧財產投資規模逐年遞增，占固定投資比率由2011年19.2%升至2018年23.9%，增加4.7個百分點，且高於日本2017年的22.4%及南韓之20.4%，不過低於美國的27.0%，隨著我國投資內涵漸朝知識資本提高，可望逐步為產業創新奠定競爭實力。

2018年台灣固定投資為3.7兆元，實質成長2.5%，2019年上半年更達7.2%，統計處表示，就部門別觀察，我國民間部門向為投資主力，所占比重自2014年起均逾8成，投資型態以營建工程、機器及設備為主，智慧財產投資應產業轉型升級之需穩定成長。

各業別的固定投資增購以製造業投資居首，2017年投資規模為1.6兆元，占總投資之45.2%；就上市櫃公司觀察，台積電2018年固定資產增購2,981億元居冠，占全體製造業上市櫃公司增購額4成，2019年在積極擴充7奈米與5奈米產能下，預估資本支出投資將超過3,300億元（110億美元）。

半導體製造業

相關新聞

8月消費者信心全數走跌 就業機會信心下降最多

2019-08-27 14:54

7月景氣燈號連七顆黃藍燈 綜合判斷分數21分

2019-08-27 16:09

7月景氣燈號續亮「趨弱」黃藍燈

2019-08-27 16:43

退農保未領其他給付 老農津貼不停發

2019-08-27 14:41

中央大學台經中心： 8月消費者信心6指標全降

2019-08-27 14:41

高雄發大財？學者：不缺規畫 缺執行力

2019-08-27 14:41

劉世芳：花媽沒卡義大 高市府：尋求解套

2019-08-27 14:41

義联否認違法 向市府求償258億

2019-08-27 14:41

義大二期300億卡8年 林義守批政治力介入

2019-08-27 14:38

國泰世華合作蝦皮發聯名卡 免運費、蝦幣回饋最高13%

2019-08-27 14:25

星巴克和雀巢變盟友、BMW與賓士聯手抗Uber...新商戰：贏家抱團，比互打更強

2019-08-27 13:23

義大都卡關，高雄如何發大財？學者：關鍵在這兩大產業

2019-08-27 13:15

求償258億！義联訴訟橫跨行政、民事及刑事

2019-08-27 13:07

義大世界卡關8年！楊秋興：政治追殺 劉世芳：花媽沒卡

2019-08-27 13:03

義大卡關300億 林義守：沒有政治力介入不會這樣

2019-08-27 12:50

台灣產業轉型有影 智慧財產投資近年成長顯著

2019-08-27 12:48

尋找AI新銳 中國人壽、長榮航空攜手SAS首進校園

2019-08-27 12:09

台北–峴港航線開通 越捷航空祭出15萬張0元起優惠機票

2019-08-27 11:54

金融業勞基法罰不怕？這家公司兩年多被罰85筆

2019-08-27 11:34

無薪假頻傳 8月消費者信心指數「就業機會」降最多

2019-08-27 11:25

有專利就不怕拿不到錢 台企銀灑20億元扶植新創茁壯

2019-08-27 10:47

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

名家觀點／法國數位稅的啟示

2019-08-27 01:02

投資回流 今年落實1,868億

2019-08-27 00:34

台商回流環評潮 初審「事不過三」

2019-08-27 00:27

台商回流 經長：今年1868億投資到位

2019-08-27 00:24

來台觀光 陸客貢獻最大

2019-08-26 23:52

台商環評潮 環署催速效率

2019-08-26 23:50

生技創新 新興科技助拳

2019-08-26 23:48

生技業去年建言…還躺在立院

2019-08-26 23:42

環評案 能源調度問題最關鍵

2019-08-26 23:42

市價150億…國泰營區地上權 明春招標

2019-08-26 23:11

台電催繳電費恐關廠 華映：目標仍是恢復營運

2019-08-26 20:06

土開公司快閃董事會 追認人事而已

2019-08-26 18:53

貿易戰升溫 經濟部估台商回流衝破8000億元

2019-08-26 18:03

前七月來台旅客數 陸客占比58％貢獻最大

2019-08-26 17:49

陳其邁：提早完成5G釋照 加速自駕車領域推動

2019-08-26 17:28

台灣難取代香港金融地位 台經院：可發展籌資中心

2019-08-26 16:42

美中貿戰未解 台經院：景氣能見度有限

2019-08-26 14:29
看更多

熱門文章

格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其iPhone零件

2019-08-26 21:59

義大卡關300億 林義守：沒有政治力介入不會這樣

2019-08-27 12:50

新台幣匯率貶幅尾盤砍一半 外傳原因竟是這個

2019-08-26 17:35

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

定穎電子公司裁員420人 震驚PCB業

2019-08-27 00:34

經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56

恐擾亂iPhone零件市場...格芯在美告台積 要求禁止輸美

2019-08-26 23:33

義大世界卡關8年！楊秋興：政治追殺 劉世芳：花媽沒卡

2019-08-27 13:03

這家台中小公司 憑什麼讓台塑與日本三井搶著入股？

2019-08-27 10:25

泰銖強過新台幣的時代來了！謝金河：20年來僅見

2019-08-27 12:35

義大都卡關，高雄如何發大財？學者：關鍵在這兩大產業

2019-08-27 13:15

5G商機爆發 台系鏈吃補

2019-08-27 00:30

家人戶籍亂遷 當心被追稅

2019-08-26 18:23

鬼月促提前交屋、申貸 7月房貸餘額暴增560 億

2019-08-26 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top