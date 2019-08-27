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8月消費者信心全數走跌 就業機會信心下降最多

2019-08-27 14:54經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

中央大學台經中心今（27）日發布8月消費者信心指數（CCI），降至79.74點。六項子指標全數走跌，其中，下降最多的子指標為「就業機會」，下降最少的指標則為「未來半年國內經濟景氣」。

8月CCI的六項子指標全數走跌，其中下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為86.25點，較上月下降0.65點；降幅第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，8月調查結果為90.35點，較上月減少0.8點。

台經中心指出，下降最多的指標是「未來半年國內就業機會」，8月調查結果為94點，與7月調查結果相較，續降3.6點。與去年同期比，年減為6.9%，指數甚至下探八年半新低；分析過去歷史資料，2011年4月起至2017年6月，連續長達75個月為傾向樂觀之指標，之後曾有二度偏向悲觀，大致仍為樂觀，今年7月再次轉為悲觀指標。

台經中心分析，主要與畢業季的季節性因素，加上製造業景氣走緩，勞動市場需求下降有關。此外，近日勞動部公布無薪假人數衝上今年新高，也可能因此衝擊消費者對未來的就業信心。

消費者信心調查包含六項分項指標，分別為國內物價水準、家庭經濟狀況、投資股市時機、購買耐久財時機、國內經濟景氣及就業機會。

從絕對水準來看，六項指標偏向皆悲觀指標。台經中心說明，子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。

中央大學台經中心今（27）日發布8月消費者信心指數（CCI），降至79.74點。...
中央大學台經中心今（27）日發布8月消費者信心指數（CCI），降至79.74點。圖／中央大學台經中心提供
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8月CCI的六項子指標全數走跌，下降最多的子指標為「就業機會」，唯一上升為「未來...
8月CCI的六項子指標全數走跌，下降最多的子指標為「就業機會」，唯一上升為「未來半年國內經濟景氣」。圖／中央大學台經中心提供
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