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賣場變戰場！人潮擠爆 Costco上海店開業半天緊急關門

國泰世華合作蝦皮發聯名卡 免運費、蝦幣回饋最高13%

2019-08-27 14:25聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

國泰世華銀行今天宣布合作蝦皮購物推出聯名卡，將跟PChome聯名卡、奇摩聯名卡比拚。國泰世華銀行總經理李偉正說，這張聯名卡辦卡不需兩三個工作天，兩個小時左右就能收到卡號資訊，立刻就能綁定消費。

根據2018年網路調查報告 ，國內上網人口已經突破1800萬，有高達96.8%的民眾使用手機上網，調查中更有64%的人曾透過網路買、賣東西，顯現網路上的交易行為已為常態。經濟部統計處八月也公布了最新調查 ，2018年電子購物業營業額達1894億元，年增12.4%，創歷年新高，今年光是上半年電子購物業營業額也衝破970億元，創下歷年同期新高，顯見國人消費管道轉移，推升網購市場發展。

看準行動上網熱潮，以及網路購物的興盛，國泰世華銀行今跟蝦皮購物合作推出聯名卡。國泰世華銀行總經理李偉正表示，這次是國泰世華首度和電商品牌合作，採用虛擬信用卡VCN （Virtual Card Number），線上申辦、線上進行核卡及發卡程序，開卡即自動綁入蝦皮購物帳號，卡友從辦卡、消費到獲得回饋的過程都在線上完成，省去等待實體卡片寄送的時間。

國泰世華蝦皮購物聯名卡天天消費最高7%蝦幣回饋，每月超級品牌日最高10%蝦幣回饋，搭配蝦皮購物的優惠活動檔期（99購物節／雙11／雙12）蝦幣回饋更高達13%；每個月一般消費，不限金額消費滿5筆，或消費金額累積滿5000元，即可獲得免運費抵用券（每月1次，一年共12次），直接全額折抵超商運費；海外交易免手續費，並回饋蝦幣回饋。

國泰世華銀與蝦皮合作推出聯名卡。記者戴瑞瑤／攝影。
國泰世華銀與蝦皮合作推出聯名卡。記者戴瑞瑤／攝影。
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國泰世華聯名卡蝦皮購物

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