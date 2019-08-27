國泰世華合作蝦皮發聯名卡 免運費、蝦幣回饋最高13%

2019-08-27 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



國泰世華銀行今天宣布合作蝦皮購物推出聯名卡，將跟PChome聯名卡、奇摩聯名卡比拚。國泰世華銀行總經理李偉正說，這張聯名卡辦卡不需兩三個工作天，兩個小時左右就能收到卡號資訊，立刻就能綁定消費。

根據2018年網路調查報告 ，國內上網人口已經突破1800萬，有高達96.8%的民眾使用手機上網，調查中更有64%的人曾透過網路買、賣東西，顯現網路上的交易行為已為常態。經濟部統計處八月也公布了最新調查 ，2018年電子購物業營業額達1894億元，年增12.4%，創歷年新高，今年光是上半年電子購物業營業額也衝破970億元，創下歷年同期新高，顯見國人消費管道轉移，推升網購市場發展。

看準行動上網熱潮，以及網路購物的興盛，國泰世華銀行今跟蝦皮購物合作推出聯名卡。國泰世華銀行總經理李偉正表示，這次是國泰世華首度和電商品牌合作，採用虛擬信用卡VCN （Virtual Card Number），線上申辦、線上進行核卡及發卡程序，開卡即自動綁入蝦皮購物帳號，卡友從辦卡、消費到獲得回饋的過程都在線上完成，省去等待實體卡片寄送的時間。