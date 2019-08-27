星巴克和雀巢變盟友、BMW與賓士聯手抗Uber...新商戰：贏家抱團，比互打更強

2019-08-27 13:23 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



今年5月，星巴克與雀巢從對手變盟友。 美聯社 分享 facebook

由於全球外在環境變動太快，我們正進入一個策略聯盟的大時代，以往單一個人或企業單打獨鬥的時代已經過去，為了成功，每個人都必須找夥伴，優勢互補，一起打造成功方程式。

假如你不了解，請看最近「郭王柯」三方聯手的例子，誰能想到這幾個人有可能結合在一起？當然細節還要喬，但他們為利益而抱團是很肯定的。（編按：抱團，解釋為緊密團結在一起，之後有延伸為取暖的意思。）

另外一個有趣的例子來自美國NBA職籃，以前金州勇士隊有好幾個超級巨星，因此拿下3座冠軍杯。但今年大洗牌，很多球隊都至少有2個超級明星，籃網有金州勇士的杜蘭特和塞爾提克的厄文，快艇則找來今年冠軍暴龍隊的倫納德和雷霆隊的喬治，湖人除了詹姆士以外，又挖來鵜鶘隊的戴維斯，最後是火箭隊的哈登結合雷霆隊支柱魏斯布魯克。

這些抱團很多是由球員發動，而不是球隊。也就是明星球員自己決定他喜歡和誰共事，一起合作打造可以拿冠軍的黃金組合。管理上我們稱之為「success by design」，以前則是「success by luck」；另一種講法叫做「贏家俱樂部」，因為未來是贏家通吃的時代，所以優秀的人才會主動結合，提高贏的機率。

企業合作的例子就更多了。最近大藥廠輝瑞（Pfizer）計畫將獨立其非專利藥品（包含威而鋼）事業與Mylan合併，創造新的全球學名藥巨人，目的是產業整合、減少價格競爭。

去年底，Pfizer剛與英國醫藥巨頭GSK成立一家合資公司，合併旗下消費者醫療業務，可將市場占有率從原4%提升至7.3%。

這說明了全球最新的企業整合趨勢：企業各自將其一部分業務切出來，和同業合併，打造新的產業龍頭，這就是success by design。

今年3月，德國兩大車廠賓士和BMW宣布合作，在共享汽車市場結合兩強之力，抗衡來自Uber等網路平台企業的挑戰。共享汽車是新的領域，因此傳統業者決定一起聯手，對抗新經濟霸主，誰能想像競爭最激烈的對手，能化干戈為玉帛？

今年7月，美國福特（Ford）和德國福斯（VW）宣布成立新的自駕車和電動車合資事業，共同投資數10億美元，分享技術平台、硬體、IP和市場，將改變全球汽車產業，對未來發生重大影響，這是「跨地域」龍頭的資源整合。

策略合作不僅限於水平，也有垂直型式，即上下游聯盟進入新市場。今年初，豐田汽車和Panasonic宣布攜手生產電動車（EV）電池，雙方成立新公司，豐田占51%，Panasonic 49%，瞄準中國市場。Panasonic也是Tesla的供應商，但將其Tesla以外的業務全部裝入合資公司。

豐田雖和Panasonic合資，但也和中國的寧德時代合作。寧德時代2017年已成全球汽車電池市場領導者，市占約16%，超前Panasonic的15%。這代表未來趨勢是既競爭又合作，並非一定要選邊站。

不要以為策略聯盟只發生在汽車產業。今年5月，星巴克與雀巢從對手變盟友，雀巢以71.5億美元獲得星巴克零售咖啡永久全球營銷權，未來星巴克只要在咖啡店以外的業務都透過雀巢，星巴克產品從28個國家據點一下子擴充到190個國家。

企業跨界策略聯盟有4個好處：

第一、可以快速切入新市場。

第二、優勢互補，企業不需自己重複投資。

第三、形成產業龍頭，打造「贏家俱樂部」。

第四、創造全方位資源整合平台，建立新的行業標準。這和過去大型企業併購不同，屬於「部分」資源整合。

不只國外有這種跨界趨勢，台灣其實也漸漸發生。去年，廣達、華碩、台灣大，合力拿下國家高速網路與計算中心的AI雲端建置案，打敗IBM、HP等大廠，台灣大負責機房建置，華碩負責雲端伺服器、AI整合運用服務，而廣達則主要負責AI運算及資料儲存平台。

「智慧醫療」是跨界合作最活躍的領域，台灣資通訊和醫療生技產業的實力在亞洲均首屈一指。最近緯創和恩主公醫院攜手，運用醫療雲端及大數據平台，逐步建構智慧醫療的生態系統。另一個是「智慧製造」，最近IC設計廠奇景光電和一家製鞋廠合作，推出3D感測解決方案，讓製鞋流程更自動化。

但最有趣的跨界合作，可能是年初台灣大和AppWorks加速器的策略聯盟，AppWorks之初創投創辦人林之晨，並以41歲之齡成為台灣最年輕的電信公司CEO。這說明台灣企業對於跨界的探索嘗試，非常大膽而創新。

跨界策略聯盟的形式除了「跨地域」、「跨領域」外，還有一種是「跨世代」，也就是「傳統經濟」和「新經濟」、線下和線上的結合。比如說亞馬遜併購美國最大有機超市Whole Foods，阿里巴巴收購大潤發、打造「新零售」龍頭，以及阿里巴巴併購大陸健檢連鎖巨人愛康國賓等例子。

台灣缺乏這種O2O的合作，因為台灣「線上經濟」不夠強，頂多是線下業者投資線上業者，但大陸和美國現在已發展到線上併購線下，關鍵在於新經濟企業市值高。

中國大陸傳統產業，對新世代AI和大數據科技追求的力度驚人，以第二大保險公司「平安」為例，現在已不只是單純的金融機構，而是一個科技平台，創造出許多新公司，如全球最大的線上保險平台眾安，遠距醫療平台平安好醫生，最近又準備切入純網銀，堪稱O2O的模範。

一場翻天覆地的革命正要來臨，下次你看若到國泰和富邦合作聯盟，統一超商和全家便利攜手促銷，請不用太驚訝！

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