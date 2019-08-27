2020搶先開賣 酷鳥航空推出超優惠「最」早鳥票
2019年即將進入9月，2020年還會遠嗎？酷鳥航空搶先全市場於8月28日至30日推出超優惠「最」早鳥票，台北曼谷來回含稅只要 3,500 元起！據行政院公告，2020 年連假高達 115 日，如果善用特休，清明節能請四天休九天，端午節及中秋節能請三天休八天，春節更能請兩天休11天。酷鳥早鳥促銷，明年的假現在就能排好排滿！還不趕快手刀搶便宜機票？想出國旅遊犒賞自己，現在就要做好規劃！
2020年假請好了嗎？酷鳥航空的最早鳥優惠，不只最早還要 CP 值最高！旅遊期間從2020年1月7日 2020年9月30日，除了台北曼谷來回含稅 3,500 元起的經濟艙優惠票價，更推出來回含稅 6,700 元起的超殺商務艙價格，皆是近期以來最低票價。今年不買，明年後悔。酷鳥航空讓你以超划算的價格輕鬆達成 2020 年出遊心願！
另外，只要於8月28日至31日間，購買2020年9月30日前出發含餐食、行李的經濟艙機票（FLYBAGEAT 票價組合），於官網輸入折扣代碼「XW2020」，即享來回折扣220元。
如果要前往曼谷以外的地方，酷鳥表示，歡迎搭配皇雀航空飛往以下航點：清邁 Chiang Mai、清萊 Chiang Rai、普吉島 Phuket（單程含稅台幣均約 730+）。搭乘酷鳥航空 + 皇雀航空前往清邁，來回含稅5,000元有找。曼谷機場建議預留三小時轉機最佳。
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