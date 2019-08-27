2020搶先開賣 酷鳥航空推出超優惠「最」早鳥票

2019-08-27 13:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2019年即將進入9月，2020年還會遠嗎？酷鳥航空搶先全市場於8月28日至30日推出超優惠「最」早鳥票，台北曼谷來回含稅只要 3,500 元起！據行政院公告，2020 年連假高達 115 日，如果善用特休，清明節能請四天休九天，端午節及中秋節能請三天休八天，春節更能請兩天休11天。酷鳥早鳥促銷，明年的假現在就能排好排滿！還不趕快手刀搶便宜機票？想出國旅遊犒賞自己，現在就要做好規劃！

2020年假請好了嗎？酷鳥航空的最早鳥優惠，不只最早還要 CP 值最高！旅遊期間從2020年1月7日 2020年9月30日，除了台北曼谷來回含稅 3,500 元起的經濟艙優惠票價，更推出來回含稅 6,700 元起的超殺商務艙價格，皆是近期以來最低票價。今年不買，明年後悔。酷鳥航空讓你以超划算的價格輕鬆達成 2020 年出遊心願！

另外，只要於8月28日至31日間，購買2020年9月30日前出發含餐食、行李的經濟艙機票（FLYBAGEAT 票價組合），於官網輸入折扣代碼「XW2020」，即享來回折扣220元。