台灣產業轉型有影 智慧財產投資近年成長顯著

2019-08-27 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣投資向來以營建工程、機器及設備為主，但近年來因應產業轉型升級之需，智慧財產投資成長顯著，觀察投資型態結構，智慧財產投資占比由2011年19.2%升至今年上半年24.6%，顯示投資結構內涵已經由傳統偏重實體資本，逐漸轉向知識資本。

經濟部發布固定資產投資統計，由於房市回溫，營建工程投資持續升溫，加上政府及公營事業加強預算執行，去年固定投資為3.7兆元，實質成長2.5%，今年上半年更達7.2%。

我國民間部門向來是投資主力，所占比重從2014年起都超過八成，預估今年占80.3%。其中，政府及公營等公共部門固定投資，因為積極落實預算執行，加上推動前瞻基礎建設計畫，近三年占比逐趨上升，預測今年占19.7%，為近六年最高。

從投資結構來看，營建工程、機器及設備今年上半年分別占36.9%及32.2%，均較2011年下滑；智慧財產投資則應產業轉型升級之需穩定成長，占比由2011年的19.2%升至今年上半年的24.6%，增加5.4個百分點；運輸工具占比維持在5%至7％。