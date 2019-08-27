台企銀20億元辣資金挺新創 首創無形資產融資

2019-08-27 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



沒有不動產可抵押，也能取得銀行融資貸款！台灣企銀備妥20億元「辣資金」，攜手工研院和中小企業信用保證基金首推無形資產融資，提供中小企業和新創事業以專利權或工研院技術移轉，透過無形資產評價，取得銀行優惠利息融資。

台灣企銀表示，這項無形資產融資分別從技術專利、資金融資、信用擔保三大方向，解決資金問題，企業可以利用自己申請的專利權，或是向工研院購買的技術移轉，透過委外的外部鑑價公司對無形資產鑑價，再向台灣企銀申請融資，並由信保基金提供八到九成保證，取得五到七年資產和營運周轉資金。

企業如果有不同的專利權，每個專利權可以分別申貸，但是同一家企業申貸上限就是1000萬元。

台灣企銀則匡列20億元承作，額度用完之和視市場需求調整再推出。呼應總統蔡英文的支持者稱之為辣台妹，台企銀也以辣資金為訴求，認為這是「辣資金拼經濟，創新IP變資金，白手起家創業行」。

台灣企銀表示，新創產業很難取得銀行融資，這次首創的無形資產融資，除利息2%-3%外，貸款企業稅後有收益之後 ，收取0.3%的額外收益連結，以貸款1000萬元來說 ，每年就是3萬元。