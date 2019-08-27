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義大卡關300億 林義守：我對高雄貢獻多 卻被糟蹋這麼大

台企銀20億元辣資金挺新創 首創無形資產融資

2019-08-27 12:24經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

沒有不動產可抵押，也能取得銀行融資貸款！台灣企銀備妥20億元「辣資金」，攜手工研院和中小企業信用保證基金首推無形資產融資，提供中小企業和新創事業以專利權或工研院技術移轉，透過無形資產評價，取得銀行優惠利息融資。

台灣企銀表示，這項無形資產融資分別從技術專利、資金融資、信用擔保三大方向，解決資金問題，企業可以利用自己申請的專利權，或是向工研院購買的技術移轉，透過委外的外部鑑價公司對無形資產鑑價，再向台灣企銀申請融資，並由信保基金提供八到九成保證，取得五到七年資產和營運周轉資金。

企業如果有不同的專利權，每個專利權可以分別申貸，但是同一家企業申貸上限就是1000萬元。

台灣企銀則匡列20億元承作，額度用完之和視市場需求調整再推出。呼應總統蔡英文的支持者稱之為辣台妹，台企銀也以辣資金為訴求，認為這是「辣資金拼經濟，創新IP變資金，白手起家創業行」。

台灣企銀表示，新創產業很難取得銀行融資，這次首創的無形資產融資，除利息2%-3%外，貸款企業稅後有收益之後 ，收取0.3%的額外收益連結，以貸款1000萬元來說 ，每年就是3萬元。

台灣企銀董事長黃博怡表示，目前已有亞拓醫材、博信生技、瓏驊科技三家企業，獲得無形資產融資貸款，共取得2500萬元優惠融資；還有三家企業正在洽談申辦中。後續則計劃與文化部合作，推出影視、文創等無形資產融資 ，就像當年扶持「海角七號」一樣，協助推廣國內文創產業，創造更多「海角七號」和「雞排英雄」。

台灣企銀攜手工研院和中小企業信用保證基金首推無形資產融資。圖/仝澤蓉攝影
台灣企銀攜手工研院和中小企業信用保證基金首推無形資產融資。圖/仝澤蓉攝影
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台灣企銀工研院文創產業

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