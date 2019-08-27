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義大卡關300億 林義守：我對高雄貢獻多 卻被糟蹋這麼大

尋找AI新銳 中國人壽、長榮航空攜手SAS首進校園

2019-08-27 12:09經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

由全球數據分析領導者SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦的「2019 AI新銳領航者競賽」盛大展開，這次競賽以真實體驗企業導入AI營運為核心，參賽者將可透過SAS人工智慧平台使用企業級分析環境，而首次挺進校園大數據競賽的中國人壽及長榮航空，也將提供模擬真實環境資料，讓參賽者建立「客戶最佳商品預測」及「飛行營運成本預測」等AI預測模型。除了總獎金62萬元，表現優秀者還可能獲得甄試機會，競賽自即日起至9月17日止截止報名，歡迎大專院校三年級以上學生及碩士生組隊報名參賽。

已連續八年投入校園資料科學家培訓競賽的SAS台灣，近期持續協助包含金融、製造、零售及遊戲等多元產業落地AI應用，因此，本屆特別拓展產業類型，邀集享譽國際具備多樣化飛航服務的長榮航空及近日強攻數位進化的中國人壽，各自提供航空、保險業，高度複雜且動態多變的業務場景及資料，設計出貼近企業營運實務的一連串賽程。讓學子在三個月內，可於SAS顧問團隊的輔助下，習得從資料探勘、特徵工程、建模、模型比較與模型解釋等AI人才的重要技能，並且從中了解企業導入AI時，整體端到端（End to End）的分析流程中，可能遭遇包含新資料加入、大量模型建立、即時調整模型準確度，與即時提供決策等相應挑戰。

競賽分為「長榮航空」及「中國人壽」兩組別，前者將透過航班、購票、油耗等相關資料找到關鍵成本因素，且在兼顧飛安及服務品質的前提下預測控管成本；後者則著力以既有客戶購買紀錄，分析保險業客群需求，進一步預測可能興趣商品，及擴展新客戶。兩組將各取前五名優勝隊伍頒發獎金，過程中表現優秀的人才還有機會獲得企業青睞，讓自己提前在人工智慧世代取得關鍵先機! 舉凡統計、資訊、商管、數學及交通運輸等科系，或正在考慮從事資料科學行業的學子，即使沒有程式基礎、沒有接觸過SAS，皆可參與。

活動詳細辦法請參照活動官方網站。(網址：http://dataanalysiscontest.com.tw。）

SAS於1976年於美國創立，是全球首屈一指的數據分析領域領導者，提供創新的分析、商業智能及資料管理軟體與服務。目前，SAS在全球59個國家擁有據點，協助超過80,000家企業進行最佳商業決策，其中包括《財富》雜誌全球500強企業，前100家企業中的91家。SAS台灣分公司於1989年成立，目前國內超過五百家產業客戶。

由全球數據分析領導者SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦的「2019 AI...
由全球數據分析領導者SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦的「2019 AI新銳領航者競賽」盛大展開，除了總獎金62萬元，表現優秀者還可能獲得甄試機會。　圖／長榮航空提供
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