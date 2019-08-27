台北–峴港航線開通 越捷航空祭出15萬張0元起優惠機票

2019-08-27 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



喜愛越南旅遊的旅客有福了，越捷航空宣布即將開通台北至峴港直飛新航線。為歡慶新航線開通，越捷即日起至8月29日的下午1時至3時，限時三天祭出15萬張票價0元起超級優惠機票，提供旅客往返台越兩地的超值新選擇。

優惠機票可透過越捷官網（www.vietjetair.com），或下載手機App - Vietjet Air；所有優惠機票適用於所有往返台北/台中/台南/高雄至胡志明市/河內/峴港之航點，以及泰越捷台中-曼谷航線，機票使用時間自2019年10月1日至2020年6月30日。

越捷預計於2019年12月19日起提供每日台北－峴港往返班機，由空中巴士A320/A321執飛，單趟飛行時間約三小時。從台北起飛之航班於下午3時30分出發，並於下午5時30分抵達峴港；從越南峴港起飛之航班於上午10時50分出發，並於下午2時30分抵達台北，旅客可輕鬆往返兩地，盡情探索峴港之美。

促銷機票可透過越捷官網（https://www.vietjetair.com），亦或下載手機App - Vietjet Air；或是越捷官方臉書(https://www.facebook.com/VietJetTaiwan/)點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-66-1886查詢。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。

為滿足旅客日益漸增的需求，越捷航空為目前經營最多台越航線之航空公司，加上台北至峴港新航線共有八條往返兩地之航線，每天飛行近20個班次，透過方便及多元的航班時間、高品質的機上服務與最實惠的機票價格，越捷航空廣受各地旅客喜愛，快把握機會搭乘越捷航空來趟難忘的越南之旅吧。

傑·伊林格斯瓦拉(Jay Lingeswara) –越捷航空銷售與業務總監表示：「峴港至台北新航線開通將能為旅客提供更多的旅遊機會。目前每日有超過3,000名旅客來往台灣及越南各大城市，包括胡志明市、河內及峴港，而消費者只要透過簡單的訂購流程，便有機會以0元起優惠機票暢遊越南及世界各地。