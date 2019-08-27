親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

賣樓套現？黎智英一口氣賣台灣4戶豪宅 總價逾14億

「北漂媽媽」怒轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

金融業勞基法罰不怕？這家公司兩年多被罰85筆

2019-08-27 11:34經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

金聯透過勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」逐筆查閱統計，在2017年4月20日至2019年8月19日這段期間，金融業違反勞動基準法遭裁罰件數共計204件，裁罰筆數共計229筆，其中南山人壽以裁罰筆數高達85筆最多，而且連續兩次調查均為違反勞基法裁罰最大戶。

全金聯表示，上一次統計是在2017年4月，本次統計發現，凱基銀行首次入榜就有13筆居次，而花旗銀行及元大銀行兩次調查均榜上有名，顯見其違法情形仍未有效改善。國泰金控旗下子公司國泰人壽本次首度上榜，有五筆裁罰紀錄，上次上榜的國泰世華銀行本次則未進榜，顯見已有改善。

根據全金聯統計，本次上榜受勞基法裁罰筆數最多的金融機構前五名分別是 ，南山人壽85筆，凱基銀行13筆，花旗銀行七筆，元大銀行六筆，國泰人壽五筆。

金融業常見違法態樣依序是，未經工會或勞資會議同意使勞工加班、未依法給付加班費、違法超時工作、未核實記載出勤紀錄、未經工會或勞資會議同意使女性勞工夜間工作。

全金聯呼籲，各金融機構應善盡企業社會責任，建立雙向、平等且穩定的勞資關係，以落實保障員工權益；更應妥善保護消費者權益，不應為了衝高獲利而將風險轉嫁給消費者。

國泰人壽凱基銀行金聯

相關新聞

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

尋找AI新銳 中國人壽、長榮航空攜手SAS首進校園

2019-08-27 12:09

台北–峴港航線開通 越捷航空祭出15萬張0元起優惠機票

2019-08-27 11:54

無薪假頻傳 8月消費者信心指數「就業機會」降最多

2019-08-27 11:25

有專利就不怕拿不到錢 台企銀灑20億元扶植新創茁壯

2019-08-27 10:47

名家觀點／法國數位稅的啟示

2019-08-27 01:02

投資回流 今年落實1,868億

2019-08-27 00:34

台商回流環評潮 初審「事不過三」

2019-08-27 00:27

台商回流 經長：今年1868億投資到位

2019-08-27 00:24

來台觀光 陸客貢獻最大

2019-08-26 23:52

台商環評潮 環署催速效率

2019-08-26 23:50

生技創新 新興科技助拳

2019-08-26 23:48

生技業去年建言…還躺在立院

2019-08-26 23:42

環評案 能源調度問題最關鍵

2019-08-26 23:42

市價150億…國泰營區地上權 明春招標

2019-08-26 23:11

台電催繳電費恐關廠 華映：目標仍是恢復營運

2019-08-26 20:06

土開公司快閃董事會 追認人事而已

2019-08-26 18:53

貿易戰升溫 經濟部估台商回流衝破8000億元

2019-08-26 18:03

前七月來台旅客數 陸客占比58％貢獻最大

2019-08-26 17:49

陳其邁：提早完成5G釋照 加速自駕車領域推動

2019-08-26 17:28

台灣難取代香港金融地位 台經院：可發展籌資中心

2019-08-26 16:42

美中貿戰未解 台經院：景氣能見度有限

2019-08-26 14:29

定穎桃園廠出售 公司：依法辦理 全力協助員工安排

2019-08-26 14:08

貿易戰波及台股？陳其邁：台灣整體經濟、股市穩定成長

2019-08-26 13:38

川普為何要買格陵蘭？謝金河發現答案和海上絲路有關

2019-08-26 13:02

7月製造業測驗點轉揚 台經院：市場能見度仍有限

2019-08-26 12:27

美中貿易戰惡化 台經院：GDP保2是一定可以的

2019-08-26 12:10

美中貿易已陷「焦土戰」 張建一：台灣不可能置身事外

2019-08-26 12:10

把握機會！今年度住宅補貼申請30日截止

2019-08-26 11:29

7月製造業測驗點上揚 貿易戰將降低景氣能見度

2019-08-26 11:16

大毅長興廠火警 不影響營運

2019-08-26 10:52

中國挑釁、川普發怒 貿易戰帶旺台股三大產業

2019-08-26 10:47

名家觀點／讓人才出得去、回得來

2019-08-22 00:59

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其iPhone零件

2019-08-26 21:59

新台幣匯率貶幅尾盤砍一半 外傳原因竟是這個

2019-08-26 17:35

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

大量解僱420人安排轉介 定穎：產線整併增加競爭力

2019-08-26 15:26

定穎電子公司裁員420人 震驚PCB業

2019-08-27 00:34

恐擾亂iPhone零件市場...格芯在美告台積 要求禁止輸美

2019-08-26 23:33

台積電每年800億研發成果 九成得靠「它」來保護

2019-08-26 16:15

5G商機爆發 台系鏈吃補

2019-08-27 00:30

家人戶籍亂遷 當心被追稅

2019-08-26 18:23

鬼月促提前交屋、申貸 7月房貸餘額暴增560 億！

2019-08-26 23:16

緯創強攻自駕車 2年內推HD地圖

2019-08-26 14:29

台電催繳電費恐關廠 華映：目標仍是恢復營運

2019-08-26 20:06

Gartner：明年全球5G基建營收增近9成

2019-08-26 14:26

無卡族用現金回饋網 爽賺無上限現金

2019-08-26 14:21

貿易戰升溫苦到哈日族 日圓現鈔價再見0.3字頭

2019-08-26 13:17

郭台銘力挺 第三屆鴻海獎學金擴大至3,300萬元

2019-08-26 18:58

川普為何要買格陵蘭？謝金河發現答案和海上絲路有關

2019-08-26 13:02

美中貿易已陷「焦土戰」 張建一：台灣不可能置身事外

2019-08-26 12:10

全球降息風起 這家銀行還有6個月3.99％美元高利定存

2019-08-26 17:12

華航形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」 獲大獎肯定

2019-08-26 16:47

華映面臨斷電 彩晶擁轉單效應

2019-08-26 14:29

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

2019-08-26 12:35

股匯雙殺！新台幣匯率收盤貶值4.9分收31.451元

2019-08-26 16:12

土開公司快閃董事會 追認人事而已

2019-08-26 18:53

美中貿易戰引發斷鏈危機 專家籲企業加速轉型

2019-08-26 14:42

壽險公會改選 雙雄五五波

2019-08-26 23:49

經長：美加關稅 電子廠已有對策

2019-08-27 00:35

台幣貶值 匯出250億元

2019-08-26 23:55

定穎突圍 優化生產管理

2019-08-27 00:34

台灣難取代香港金融地位 台經院：可發展籌資中心

2019-08-26 16:42

出國前7天就可預購！機場免稅品這麼買 每月這3天最低再3折

2019-08-27 09:01

陸客縮減衝擊將至 昇恆昌強攻網路購物

2019-08-26 19:45

格芯控侵權 台積電：技術完全自主

2019-08-26 23:04

MIT自駕電動小巴 亮相

2019-08-27 00:29

桃園「廠辦」凝聚力強，交易量破119億大關

2019-08-26 14:34

熱炒、小吃店歡唱 比照KTV課稅

2019-08-26 18:12

美元優利定存 銀行拚場

2019-08-26 23:34

2020年5G網路基礎建設營收 可望達42億美元

2019-08-26 18:04

強攻免稅品市場 昇恆昌祭史上最強周年慶優惠

2019-08-26 17:59

台灣美光證實建A3廠明年第4季完工 否認規劃A5廠

2019-08-26 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top