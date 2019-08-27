金融業勞基法罰不怕？這家公司兩年多被罰85筆

2019-08-27 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



全金聯透過勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」逐筆查閱統計，在2017年4月20日至2019年8月19日這段期間，金融業違反勞動基準法遭裁罰件數共計204件，裁罰筆數共計229筆，其中南山人壽以裁罰筆數高達85筆最多，而且連續兩次調查均為違反勞基法裁罰最大戶。

全金聯表示，上一次統計是在2017年4月，本次統計發現，凱基銀行首次入榜就有13筆居次，而花旗銀行及元大銀行兩次調查均榜上有名，顯見其違法情形仍未有效改善。國泰金控旗下子公司國泰人壽本次首度上榜，有五筆裁罰紀錄，上次上榜的國泰世華銀行本次則未進榜，顯見已有改善。

根據全金聯統計，本次上榜受勞基法裁罰筆數最多的金融機構前五名分別是 ，南山人壽85筆，凱基銀行13筆，花旗銀行七筆，元大銀行六筆，國泰人壽五筆。

金融業常見違法態樣依序是，未經工會或勞資會議同意使勞工加班、未依法給付加班費、違法超時工作、未核實記載出勤紀錄、未經工會或勞資會議同意使女性勞工夜間工作。

全金聯呼籲，各金融機構應善盡企業社會責任，建立雙向、平等且穩定的勞資關係，以落實保障員工權益；更應妥善保護消費者權益，不應為了衝高獲利而將風險轉嫁給消費者。