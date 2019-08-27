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無薪假頻傳 8月消費者信心指數「就業機會」降最多

2019-08-27 11:25經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

中央大學台灣經濟研究發展中心今天公布8月消費者信心指數（CCI）調查，總數為79.74點，較上月下降1.74點，六項指標全數下降，其中以就業機會94點下降最多，創2011年1月以來、七年半新低。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，受到去年第四季以來出口衰退影響，開始反映在勞動市場，因此近來陸續有無薪假消息傳出，也是此次調查較讓人擔心部分。

相較上月調查五升一降，此次調查六項分項指標都下降（物價水準、家庭經濟狀況、投資股市時機、購買耐久財、國內經濟景氣、就業機會）。從絕對水準來看，六項指標偏向皆悲觀指標。（子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」）

吳大任表示，下降最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為94.0點，與上個月調查結果相較下降3.6點。他說，雖然7、8、9月原本就因畢業季，就業供需不易平衡，但此次也是反映台灣經濟外冷內溫。

出口自去年第四季開始衰退，製造業又是大宗，基於勞動市場會延後反映，最近部分製造業也開始傳出無薪假，目前中美貿易戰看起來難有好消息，下半年能否回溫，仍有難度。

下降幅度最少的指標則是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果86.25點，與上個月調查結果相較下降0.65點。其次是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果90.35點，較上月調查下降0.8點。

吳大任說，上述兩項指標雖然都小降，但仍屬相對樂觀，主要是股市仍在萬點之上，支撐國人對經濟景氣的信心。

其他「未來半年購買耐久性財貨時機」為91.65點，較上月小降0.8點；「未來半年投資股票時機」為65.2點，較上月下降2.2點；「未來半年國內物價水準」為51.0點，較上月下降2.35點。

吳大任認為，台灣目前靠台商回流及觀光消費內需支撐消費信心，但大陸方面又限縮陸客自由行，如果因此衝擊內需表現，對整體經濟信心也會有影響，甚至波及勞動市場，都是未來應持續關注面向。

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