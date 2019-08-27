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助國內新創圓夢 三家企業獲「無形資產融資」近3千萬元

2019-08-27 11:22經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

工研院、台企銀及中小企業信用保證基金聯手推出「無形資產評價」融資機制，今（27）日宣布由研發可攜式導尿管的亞拓醫療器材、開發超音波顯影劑的博信生物科技，以及瞄準電動車市場的瓏驊科技等三家新創公司與企業獲得近3,000萬元融資。

翻轉過去新創公司必須靠信貸才能融資的做法，工研院、台企銀及中小企業信用保證基金從技術專利、資金融資、信用擔保三大方向著手，未來只要經過審核證明財務健全且專利能量深具發展潛力，便可獲得資金，為台灣「無形資產評價」寫下創舉。

經濟部次長林全能表示，考量我國產業發展所需，經濟部積極推動建立具有公信力的無形資產評價機制，並且鏈結金融體系，帶動無形資產流通運用及取得資金，解決無形資產在交易、財務、稅務、管理等問題。

本次獲得融資三家企業中，亞拓醫療器材創辦人洪偉禎原為台大醫師，旅美期間研發出小巧可收納，且附上衛生套管的導尿管，外媒譽為「嘗試改變世界的三大發明之一」。

亞拓目前研發聚焦台灣，大陸生產出口美國的布局，如果美中貿易戰提高的關稅成真，亞拓將無利潤空間；考量台灣整體生技醫療產業發展完整，因此決定回台建廠。

博信生物科技創辦人王中信2011年成功開發出亞洲第一個自主研發的超音波顯影劑，並於今年獲美國FDA核准進入一期臨床實驗，透過研發的超音波顯影劑，可應用於心血管疾病以及作為癌症的早期診斷與治療，相對於現行癌症治療評估現仍仰賴CT電腦斷層，但須受限於電腦斷層仍有輻射等疑慮而無法進行高頻率治療，超音波造影未來將可視為多數癌症治療效果評估的主要工具。

瓏驊科技自成立以來，專注於電子零件生產製造及服務，看準電動車發展趨勢，自工研院技術移轉頗受汽車、電動工具等產業矚目的磷酸鐵鋰電池（LiFePO4）專利，搶攻2030年全球電動車3,000萬輛商機。

癌症治療電動車

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