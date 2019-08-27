有專利就不怕拿不到錢 台企銀灑20億元扶植新創茁壯

2019-08-27 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



「創新ＩＰ便資金 白首起家創業行」座談會於今日舉行，由工研院攜手台灣企銀、中小企業信用保證基金三方合作，結合資本市場與科技市場，首創以無形資產評價獲取銀行優惠利息融資，分別從技術專利、資金融資及信用擔保三大方向，解決資金問題。

第一次以專利獲得融資的三家新創公司，分別為亞拓醫療器材、博信生物科技以及瓏驊科技，兩家獲得1,000萬、一家500萬元，總共獲得2,500萬元的優惠利息融資，翻轉過去新創公司必須依靠信貸才能爭取貸款的做法，未來只要經握審核證明公司財務健全，而且專利評價深具發展潛力與市場價值，便可獲得資金。

台灣企銀董事長黃博怡今日出席活動時表示，去年5月總統蔡英文在「亞洲·矽谷」與新創團隊座談時，鼓勵國內金融機構參考工研院的專業評鑑報告，盡可能提供中小企業與新創事業所需資金，目前也有22位台灣企銀員工正在金融研訓院上有關無形資產鑑價證照的課程。

台灣企銀高層主管表示，銀行在這項融資上，不像以往的經營模式，賺取利息收入，台灣企銀今年5月率先訂頒「無形資產附收益型夾層融資貸款辦法」，共編列20億元的預算，若符合資格，最高可獲1,000萬元資金協助。

至於銀行端如何評估？台灣企銀高層主管說，前提是要有自己的專利或是向工研院購買專利，再經過審核通過後，即可獲得最高1,000萬元的資金，若是自己的專利向台灣企銀申請，最晚可以在七年後再開始還款，而若是技術轉移得到的專利，則是五年後就要開始還款。同時，這項融資也會搭配八成以上的信保基金，讓台灣企銀能根據工研院的專利評價報告意見，審核申請融資的廠商，協助其獲取所需的初期資金。