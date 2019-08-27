雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



民進黨立委蘇治芬日前質疑國民黨雲林縣長張麗善，「把台西綠能專區開發案往外推，中央全額補助的前瞻綠能基礎建設19億元的經費就這樣丟掉」。媒體報導，日本綠能大廠即為日本三井住友集團，目前已在台成立資本額達8億「台西電業」公司，目前三井已因雲林縣府變更綠能專區規劃，準備解散公司並將台灣列為拒投資疑慮國家。

雲林縣政府昨天表示，不反對綠能專區，但不要只有一個太陽能板的產業，而是要能吸引不同產業進駐的工業區。

蘇治芬今晨在臉書貼文，「妄想愛河蓋摩天輪 . 不給魚塭做光電」，她跟張麗善決戰的重點，在於張的「決策粗劣」：

1.如果沒有民進黨執政，就沒有所謂的前瞻建設。

2.中央核定的19億元前瞻建設經費除由縣府主導第一期的開發計畫，還有海園的展館建設及處理升壓站、饋線與台電溝通事宜。

3.第二期及後續開發，不排除由業者來做開發工作。

4.另外台西綠能專區計畫除了升壓站，其實還有一個管理服務中心的硬體建設，希望能夠強化海口生活館的觀光與生態教育功能，讓海園那塊土地也能夠結合慈心的認養，做綠能教育示範園區，也包含步道部分，這部分的計畫也一起中止了。