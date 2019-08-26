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廠商搶進宜科 過去的「蚊子園區」變炙手可熱

2019-08-26 20:11聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭科學園區過去因廠商進駐情況欠佳，被譏諷為「蚊子園區」，但這半年多來縣府積極招商，加上即將放寬產業進駐類別，目前標準廠房幾乎全數出租出去；另有7家通過科技部審查的業者要租地自建廠房，執行完成的話，自建土地出租率將達37.5%。

上述自建廠房統計，尚不包括非企業廠商，例如國家運輸安全調查委員會相中的2公頃多土地將打造工程中心、還有佛光大學創意與科技學院自建案，兩案自建面積共3公頃多，合計廠商與非廠商的自建土地約16公頃，自建土地出租率將近一半，將擺脫「蚊子園區」。

宜蘭科學園區面積70公頃，一半是廠房用地，但限定進駐的產業類別為通訊知識產業、數位內容產業及研發產業，且不得量產，致使多年來招商困難。竹科管理局已經重新修改進駐產業類並送出新的環評，環保署下個月將召開專案審查會議。

行政院公共工程委員會主委吳澤成表示，宜科位於運動公園周邊，區位條件非常好，如果開放的產業類別不涉及造成汙染，應該要開放，相信會有很多廠商搶進。

依照竹科所提出新的環評案，未來宜蘭科學園區將計畫新增生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能產業進駐，下個月專案審查時，縣長林姿妙會親自列席爭取。

縣工商發展投資策進會半年多來積極拜會招商，根據最新統計，標準廠房共28個單位，已出租26單位，另有一家廠商預約進駐中，出租率96%，目前僅剩1個單位，出租率幾乎達百分百。

自建廠房部分，半年來爭取7家廠商通過科技部審查，初步也相中土地，有部分年底建廠、部分等到環評審查通過，即可進駐。據了解，有廠商積極「搶地」，靠近宜鼎國際科技公司旁一塊土地，交通方便，國內兩家知名的生物科技廠商搶著要，炙手可熱。

宜蘭科學園區的標準廠房出租率接近100%，另外也有廠商要自建廠房，宜科將擺脫「蚊...
宜蘭科學園區的標準廠房出租率接近100%，另外也有廠商要自建廠房，宜科將擺脫「蚊子園區」。 記者戴永華/攝影
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靠近宜鼎國際科技公司旁的這塊土地，交通方便，國內兩家知名的生物科技廠商搶著要，炙...
靠近宜鼎國際科技公司旁的這塊土地，交通方便，國內兩家知名的生物科技廠商搶著要，炙手可熱。記者戴永華/攝影
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環評蚊子生物科

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