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BTC大會即將登場 五議題受關注

2019-08-26 19:10經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

2019 BTC大會將於9月3日至5日在台北國際會議中心正式召開，以「完善產業生態系，建構國際競爭力」為主軸，展開「趨勢未來、跨域創新、法規布局、資金動能、國際鏈結」五大議題的引言及交流討論，並首次導入線上直播，讓更多重視臺灣生技產業發展的各界人士都能有機會獲取第一手資訊，擴散外溢效益，活絡產業。

今年的會議聚焦「跨域結合」產生的新興科技生態，帶動跨業合作、引領產業創新，並順應數位轉型的浪潮，推動我國生醫邁向數位、精準及智慧醫療等領域發展，塑造典範轉移。事實上，臺灣具有全球最好的健保系統，在醫療水準、創新、資訊硬體製造等方面皆獲國際肯定，透過這些優勢的資通訊技術及醫療大數據，結合AI軟體技術的快速發展與前瞻應用，臺灣有機會在全球的生技產業扮演更重要的角色。

會議從「全球趨勢 願景未來」拉開序幕，由吳政忠政委開場，引言全球科技的發展趨勢，並強調科技產業與創新發展的關聯性；特別邀請鈺創科技董事長盧超群、Google臺灣董事總經理簡立峰等科技產業專家，從科技界接生醫連結新藍海及人才培育，導引產業新思維；也請唐鳳政委就資通安全與自主權，探討我國產業發展的挑戰與機會。

睽違四年，本次會議議程再次導入「農業」議題，研討臺灣發展智慧農業的利基以及拓展海外商機的策略模式等；更新增「國際鏈結」議題以強化臺灣全球能見度作為努力標的，邀請跨國企業代表包括美時製藥總經理Petar Vazharov、禮來公司副總裁Nicolas Chemali等人，從國際的觀點提出我國切入全球市場的契機；也邀請美國天普大學副校長戴海龍分享以培育國際人才打底充實競爭力。

針對去年BTC會議結論與建議事項，行政院協調各部會研議相關政策及具體措施，包括：整合國內人體生物資料庫（Biobank）支援精準醫療創新發展、開放健保資料加速AI醫療應用、布局下世代生醫產業發展條例等，並將於本次會議中報告推動成效與階段性成果；相關部會單位也分別就科技人才、法規接軌、資金流通等面向，持續精進策略與調整相關機制，實現政府努力促進產業發展的承諾。

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