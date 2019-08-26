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土開公司快閃董事會 追認人事而已

2019-08-26 18:53聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

台灣港務公司與高雄市政府合資的高雄港區土地開發公司今天下午5點40分召開臨時董事...
台灣港務公司與高雄市政府合資的高雄港區土地開發公司今天下午5點40分召開臨時董事會，追認董事長沈妙姿（前排左）和總經理洪東煒（前排右）的人事案，後坐者為前土開公司董事長、現任交通部航港局長郭添貴。記者謝梅芬／攝影
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台灣港務公司與高雄市政府合資的高雄港區土地開發公司今天下午5點40分召開臨時董事會，不過今次沒有議題討論，只是追認董事長和總經理的人事案，由土開公司原總經理沈妙姿接董事長，總經理是高雄市前副市長洪東煒，由於人事案已獲行政院核定，今天下午召開董事會追認董事長及總經理的任命，前後大約只開了10分鐘就結束，可說是「快閃董事會」。

會中由台灣港務公司董事長吳宗榮主持交接儀式，吳宗榮說，土開公司的成就、效益，有目共睹，他恭喜新任洪總經理，希望一起努力把「土開」招牌擦亮。

土開公司前董事長、現任交通部航港局長郭添貴也到場祝賀，希望未來高雄市政府和港務公司全力合作，開發高雄港埠用地。

據了解，高市府是在7月25日將推派副市長洪東煒出任土開公司總經理的人事案，發文給台灣港務公司，台灣港務公司根據國營事業人事作業規定，將土開公司董事長沈妙姿、總經理洪東煒的人事案，呈報交通部，在行政院核定後，依規定必須名開董事會，通過2人的人事任命。

高雄港區土地開發公司3年前成立，合作開發高雄港灣土地，高雄市政府與台灣港務公司各出資49％、51％，雙方達成共識，董事長和總經理人選，分別由港務公司、高市府派任。

高雄港

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