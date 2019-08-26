「天坑」妨礙人車安全 行政院工程會尋對策

2019-08-26 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院公共工程委員會今（26）日指出，道路塌陷俗稱天坑，為協助各機關釐清原因及對策，工程會23日邀集內政部營建署、經濟部所屬單位及各地方政府開會找原因、提對策，對既有設施應採取預防性維護管理措施，新建工程則須由源頭提升管線與箱涵工程之設計及施工品質，以杜絕天坑元凶。

工程會表示，道路塌陷根本原因大多為既有地下管線或箱涵破損漏水，進而淘空道路地下土壤所致，短期間不易以肉眼觀測，當長期淘空致道路結構不足支撐荷重時才突然塌陷。該會也請營建署持續協助地方政府普查及早發現問題，研擬相關檢修作業手冊供地方政府遵循。

工程會指出，為從源頭防範杜絕土砂持續流失，對於既有設施應全面巡檢防堵破洞，以維護既有設施完整性，達到防止路下土壤繼續流失，大尺寸箱涵以專業人員縱走、小尺寸管線以CCTV檢視，當發現破損或有土砂滲入時即刻修繕，並輔以透地雷達探測，針對破損及維修熱區域進行預防性汰換。

有關新建工程部分，工程會指出，應於設計時考量現地環境及功能需求，排水箱涵應設置剪力榫、止水帶及增加鋼筋保護層厚度等，排水管線則應加強止水膠圈之施工品質，並以控制性低強度回填材料(CLSM)回填，以杜絕周圍土砂流失，並落實施工自主檢查及監造檢驗停留點簽認，且完工時應全面檢驗設施完整性及水密性，才能驗收。

工程會指出，日前赴道路塌陷個案現場勘查，歸納地下管線滲漏水原因多為管線老舊、受污水侵蝕、水壓不穩定破壞及接頭鬆脫，而箱涵破壞原因主要為未設置剪力榫、鋼筋保護層不足及止水帶設置不佳等施工不良所致。