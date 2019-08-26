陳其邁：提早完成5G釋照 加速自駕車領域推動

2019-08-26 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁（左三）出席「杜拜全球自駕車挑戰賽-台灣iAuto團隊前進杜拜記者會」，與台大校長管中閔（右三）等人合影留念。行政院提供 分享 facebook 行政院副院陳其邁今（26）日出席「杜拜全球自駕車挑戰賽-台灣iAuto團隊前進杜拜記者會」，並表示政府除了加緊腳步，在年底提早完成5G釋照，也一定會加速政府關於自駕車領域的推動，並將相關政府交通資訊投入自駕車應用。

陳其邁出席活動致詞表示，科技進步帶動時代變化，並且改變我們的生活，自動駕駛車輛（自駕車）就是很好的例子。在產官學的合作下，台灣隊車輛完成山坡地、紅綠燈路口等高難度時車道路測試，以東亞第一的身分，在全球27組隊伍中脫穎而出，闖入最終前三名。

陳其邁指出，在記者會中，身處台北市的台大眾人，見證以無線通訊遠端操控位於新北市明志科大的油電混合動力巴士，進行自動駕駛展示，大家都十分驚訝與讚嘆，能夠獲得優秀的成績，台大李綱老師率領的團隊功不可沒

陳其邁肯定，iAuto團隊在大企業帶小企業、業界出題學研解題、整合跨校研發能量、產學研合作經驗、「自動駕駛模組化設計整合工研院車聯網技術，可安裝於不同種類的車輛」、「適用半／全自動駕駛」等技術，是台灣隊能夠脫穎而出的原因。

陳其邁表示，為推動自駕車與人工智慧產業發展，政府透過「無人載具科技創新實驗條例」、「產業創新條例」等相關法案，鼓勵產業界與學界投入；而台灣在發展智慧交通上，也有「資通訊人才及半導體等網通硬體製造」與「虛實整合能力」的優勢。