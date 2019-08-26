定穎桃園廠出售 公司：依法辦理 全力協助員工安排

2019-08-26 14:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB廠商定穎電子（6251）先前在8月13日已公告董事會決議通過以標售方式出售桃園廠事宜，今（26）日勞動部證實已經收到業者的解僱計畫書，目前沒有員工反應公司有積欠薪資等影響權益的問題，對此定穎公司今日也重申，「依法辦理，全力協助員工安排。」

定穎提到，「純粹是受到大環境的影響，而不得不做的經營上的考慮，而在公司業務性質上有所調整，公司現在盡全力在做人員的安排，部分依職務性質留任營運總部、部分依員工意願轉至海外工廠任職、部分員工也有自己更好的規劃，公司也全力與同業接洽轉介員工就業，後續有人員縮減事宜，也將依相關法令規定辦理。」