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專家：美中貿易摩擦惡化 人民幣匯率承壓

2019-08-26 12:49經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

人民幣。 （本報系資料庫）
人民幣。 （本報系資料庫）
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交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋今（26）日發表人民幣市場周評指出，短短幾天中美貿易摩擦迅速升級，突如其來的發展，使得聯準會主席鮑威爾於全球央行年會上的談話相形失色；在雙方互相加徵關稅下，不僅風險資產重挫，市場對於未來全球經濟的下滑更顯得憂心忡忡。

展望後市，目前中美雙方皆表示出強硬態度，短期內恐難有妥協空間，如果本周大陸再推出不可靠實體清單，恐再加劇目前緊張局勢。

上周初人行開始實施新版LPR（貸款市場報價利率），在市場對變相降息的預期下，購匯需求持續湧現；尤其中間價定價持續破底，創近11年新低，人民幣匯價呈現弱勢。

而針對貿易問題，中美雙方動作頻頻，首先周初傳出美國總統川普考慮取消部分新增關稅以防止美國經濟衰退，甚至美國國務卿也表示中美貿易協議有望於明年美國大選前達成。

但周五傍晚一切急轉直下，中方宣布對價值約750億美元的美國商品徵收報復性關稅，即在現有稅率基礎上再加徵多達5～10%的稅率；隨後川普也宣布將針對5,500億美元商品加徵5%關稅做回擊，甚至下令美國企業撤出大陸。

在中美貿易摩擦急速惡化下，迫使離岸人民幣單日大貶近500點來到7.13元，最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線貶值約912點，收在7.1331元，貶值幅度1.30%；而在岸人民幣對美元（USDCNY），周線貶值約528點，收在7.0956元，貶值幅度0.75%。

境內貨幣市場方面，隨著稅期因素消退，銀行間市場資金供給平穩，主要回購利率微幅下滑5～15個基點不等。而在公開市場方面，儘管稅期已過，但人行為對沖地方債密集發行所造成的繳款壓力，仍連五日進行逆回購操作以維持一定強度的資金投放，累計上周淨回籠人民幣300億元。

整體來看，資金緊張局勢已有所好轉，預估在人行適時調控下，市場流動性將維持在充裕水準。另外，LPR首次報價的結果，1年期LPR下滑6個基點至4.25%，下行幅度並不大，後續將關注本周一到期的MLF（中期借貸便利）其續作利率與承作金額。

至於境外市場，人民幣利率水準持續在高位盤旋，CNH Hibor（香港人民幣拆放利率）除了隔夜利率稍有下滑外，其餘期限皆持續走揚。同樣反映在拆款價格上，短端隔夜利率緩步走跌至3.50%以下，而兩周利率則因跨月相對走揚最多，預計在上周離岸人民幣大貶之下，本周人民幣短率恐急速跳升，流動性緊張問題須嚴加防範。

人民幣關稅

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