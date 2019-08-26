7月製造業測驗點轉揚 台經院：市場能見度仍有限

2019-08-26 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台經院今（26）日發布7月三大產業營業氣候測驗點，呈現「二升一降」。其中，製造業受惠台廠移轉回流生產及轉單效應，轉為上揚2.23至95.30點、營建業則連三升0.97至97.83點；不過，服務業持續下跌0.3至92.05點。近期美中貿易戰再次急遽升溫，台經院認為，主要國家貿易衝突未解，將使市場景氣能見度有限，業者對後市保守居多。

台經院院長張建一認為，美中貿易戰促使國內電子業廠商將產線移轉回台灣生產，從過去的「三角貿易」轉為「台灣接單、台灣出口」，促使7月工業生產指數由負轉正，年增3.03%；但仍強調，台灣是小型的開放經濟體，儘管貿易戰對台有廠商移轉產能、轉單等利多，但貿易戰帶來的不確定性，仍須留意後續影響。

在國內方面，台經院分析，全球經濟需求轉弱、國際原物料價格行情疲軟，傳統貨品買氣保守觀望，使得出口再度由紅翻黑，外銷訂單連九個月負成長。

其中，製造業方面，受惠於轉單效應發酵，加上消費性電子進入新品備貨旺季，帶動相關電子機械業廠商訂單成長，配合高效能運算、物聯網、智慧型手機、5G基礎建設加速等因素拉抬，製造業廠商對7月景氣看法較為樂觀。

但是，美中貿易衝突未解，導致市場景氣能見度相對有限，對未來半年景氣看法則較6月看法相對悲觀。

營建業方面，受惠於傳統民俗月前的交屋潮，加上工作天數較上月多，且重劃區推案亦帶動整體六都購屋氛圍等因素，推升當月整體房市成交量的表現。然受到短期景氣波動影響，廠務機電工程表現疲弱，訂單能見度降低，且買賣雙方對價格存在差距、房市供給壓力未除等，影響營建業廠商對7月及未來半年景氣仍保守居多。

台經院並指出，雖然土木標工程款挹注有所增加，且下半年公建趕工速度漸趨提升，然而廠務機電工程表現卻是疲弱，以及新建開工多提前反應完畢，且不動產開發商與業主對於工期配合不若原先積極，對於建築、裝修等工程表現難免受到波及，故營造業不管是7月或是未來半年，廠商看法多為持平態勢。

至於不動產業，今年7月六都建物買賣移轉件數較6月成長20%，主要是受惠於多數買盤趕在農曆7月前、總統大選干擾效應浮現前釋出，加上大批交屋潮的挹注。而未來半年不動產業者認為景氣好轉比例仍有限，看法多落於持平與轉差，反映年底前政經走勢、貿易戰難以預測，因而市場購屋意願恐轉趨保守觀望，更何況賣方開價有趨硬的態勢。

服務業方面，受惠於貨物稅減免及節能家電補助，推升消暑家電銷售業績，且時序進入傳統民俗月前，車商全力衝刺新車銷售，使得7月新車銷售亮眼，拉抬零售業者對7月景氣看法轉好，加以股市成交動能強勁、台商回流商機逐漸發酵亦帶動相關金融業者表現。