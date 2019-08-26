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美中貿易戰惡化 台經院：GDP保2是一定可以的

2019-08-26 12:10經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

美中貿易紛爭持續不斷，台經院今（26）日公布8月營業氣候測驗點，其中製造業轉為上揚，但值得注意的是，製造業廠商對當月景氣看法較為樂觀，但卻對未來半年景氣看法則相對悲觀。對此，台經院院長張建一表示，台經院雖不會跟進主計總處上修今年經濟成長率，但台灣今年的GDP要保2是一定可以的，甚至有機會來到2.2%。

張建一指出，美中貿易戰的紛紛擾擾，全球經濟仍籠罩在不確定氛圍中，也確實影響國內景氣，但對國內的衝擊，多半是「心理因素」居多。

觀察近期經濟情勢，台經院表示，在國內方面，受惠於轉單效應發酵，加以消費性電子進入新品備貨旺季，帶動相關廠商訂單成長，但美中貿易衝突未解，使景氣能見度有限，製造業廠商對當月景氣看法較為樂觀，對未來半年景氣看法則較上月看法相對悲觀。

服務業則是連二個月下跌，儘管暑假旺季對於零售通路與餐飲旅遊買氣有所助益，但由於國內外政經局勢波動，使得投資市場與消費信心受到影響，亦使得業者對於未來半年景氣看法仍以持平居多。

營建業則呈現連續第三個月的上揚態勢，台經院分析，主要受惠於傳統民俗月前的交屋潮，且工作天數較7月多，重劃區推案帶動整體六都購屋氛圍等因素，推升8月整體房市成交量表現。

對於國內下半年內需市場的經濟成長看法，張建一也樂觀表示，「是可以期待的」。

張建一進一步指出，根據經濟部統計處最新公布的批發營業額統計，可以發現受惠網通等國際貿易已明顯帶動批發業轉為正成長，而零售餐飲業部分，雖然上半年內需市場表現有點比主計總處來得低，消費不如預期，但就台經院的觀察，下半年的台灣內需市場，特別是零售業和餐飲業，是有機會回復過去成長的狀況。

張建一強調，國內經濟成長狀況從目前的各項數據資料多顯示「還算不錯」，只是主要因為國內外政經局勢混沌不明，影響投資市場氣氛與消費信心，多半是心理因素。

景氣台經院餐飲業

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