美中貿易已陷「焦土戰」 張建一：台灣不可能置身事外

2019-08-26 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



美中貿易戰愈打愈兇，全球經濟籠罩在不確定氛圍中。台經院院長張建一今（26）日表示，現在的美中貿易戰已陷入「焦土戰」，台灣是小國，不可能置身事外，或多或少還是會受到影響，但也只能邊走邊看。

張建一指出，加速台商回流，以及協助台商進行其他國際市場的布局，是目前政府對於減輕台商遭遇美中貿易戰所進行的積極作為。但，張建一也特別提醒經濟部，一定要仔細盤點產能，當台商若大規模移回來，國內是否真有足夠的產能來因應，特別是缺電、缺地的問題一定要解決。

張建一並強調，受惠轉單效應，台廠大賺美中貿易財，並不是僥倖。但，美中貿易戰隨時都有變化，尤其美國總統川普準備競選連任，這陣子他頻頻出手，看得出他急了，而中國的態度則是愈來愈強硬。因此，後續美中貿易戰的一舉一動，台灣都要更謹慎觀望，畢竟這個變化太大了。

至於香港的反送中，也加劇全球經濟市場的不確定性。對此，張建一表示，台灣能否有機會在此時取代香港國際金融中心的地位，台經院評估，短期內不太可能，但若香港的金融機構要撤出，也許台灣是有機會的。