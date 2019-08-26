把握機會！今年度住宅補貼申請30日截止

2019-08-26 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



內政部營建署表示，今年度住宅補貼受理申請期間至8月30日止，想申請卻還沒申請住宅補貼的民眾，請把握最後機會，向戶籍所在地之地方政府提出申請，或利用線上申請作業網站提出申請並上傳相關文件。

據營建署統計，截至8月19日止，住宅補貼合計申請戶數6萬0,917戶，其中租金補貼申請戶數5萬5,093戶（申請率84%）、自購住宅貸款利息補貼申請戶數5,163戶(申請率129%)、修繕住宅貸款利息補貼申請戶數661戶（申請率33%）。

營建署表示，修繕住宅貸款利息補貼是針對僅持有一間使用執照核發超過十年的住宅，且有修繕需求之家庭，經審查符合資格後，可向承貸金融機構辦理該優惠貸款，最高優惠貸款額度新臺幣80萬元，貸款期限最長15年（含寬限期最長3年），目前優惠利率弱勢戶0.562%、一般戶1.137%。

營建署提醒，修繕住宅貸款利息補貼是提供民眾較低的優惠利率，以減輕貸款利息負擔，並非提供無償現金補貼讓民眾修繕。另外，已修繕民眾如未經地方政府事先取得緊急修繕同意函，無法申請修繕住宅貸款利息補貼。