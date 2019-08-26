工研院攜產業創「ST MAKE+聯盟」 催生新創獨角獸

2019-08-26 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為協助台灣產業突破發展瓶頸，補足新創業者商業化產品能力，在經濟部中小企業處的指導下，工研院與台灣區電機電子工業同業公會、金仁寶集團、緯創資通、邁特電子、新唐科技、民視、衛生福利部桃園醫院、康舒科技、方客特、成強科技、威摩科技、MakerPro、及飛立威光能等15家以上業者，共同成立「ST MAKE+聯盟」，藉由場域實證，推動軟硬系統整合，鏈結國際新創業者與台灣製造生態系，爭取全球新創產業「產品開發」的新商機。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂指出，台灣製造業者擁有豐富的研發生產能力，並具有完整的硬體零組件產業聚落，目前積極協助台灣製造業者接軌國際。

未來，將運用這股優勢，協助國際新創業者將創意發想商品化，來台進行打樣及少量生產，同時，也可在林口新創園方圓兩公里做為實證應用場域。

面對全球新創生態系快速發展，美國、日本新創圈對於產品商品化有強烈需求，而台灣完善的智慧財產權保護，是值得信賴的夥伴。期望透過此合作模式，共同發展新創產業商機，尋找下一個新創產品及獨角獸。

工研院服科中心執行長鄭仁傑表示，「ST MAKE+聯盟」未來會先主力推動「IoT」及「醫材」，將發揮工研院過去多年長期累積的國際產業人脈通路及軟硬體系統整合技術，結合豐富的場域實證經驗，與台灣區電機電子公會一同合作，共同協助國內外新創團隊進行打樣及少量生產，並在台灣完成場域驗證，進而行銷市場，突破新創業者產品化能力不足、技術開發速度緩慢、國際連結力薄弱等發展瓶頸，加速協助台灣業者與市場鏈結。

另一方面工研院也將主動出擊，將協助帶領聯盟代表業者先到國際進行技術行銷推廣，採行「Pre-sale預售行銷」制度，先爭取訂單需求，再回台找合適台灣業者進行生產製造或提供系統解決方案。