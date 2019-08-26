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中國挑釁、川普發怒 貿易戰帶旺台股三大產業

2019-08-26 10:47經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美中兩國互課關稅再升級，引發美股周五暴跌逾623點，台股今（26）日面臨補跌危機，有鑒於此，國內製鞋、紡織、自行車等三大產業因南向腳步早，受關稅直接衝擊有限，成為台廠內最直接的美中貿易戰受惠族群。

國際兆豐投顧董事長李秀利表示，由於此次中美衝突一反往常由中方先發動攻擊，川普也擴大宣布對2,500億及3,000億美元產品課徵30%及15%關稅，這一波升級名單幾乎涵蓋所有中國出口到美國的名單，因此貿易戰受惠股仍以越南概念股、台商回流概念股為主。

據了解，製鞋大廠寶成及豐泰已將主要產線移往越南，在中國生產比重則將至一成五以下；紡織業的儒鴻及聚陽則積極南向發展，對美中貿易大戰具有免疫力，至於自行車廠巨大、美利達也將高附加價值產品移回台灣生產；因此製鞋、紡織、自行車被市場視為最直接的貿易戰受惠族群。

其中，豐泰產能以越南最大，且在越南廠已設立研究開發中心，預期越南廠閒置出來的產能將用以生產高階高單價產品；接下來豐泰擴產主要集中在印度及印尼，印度主力生產Nike鞋、Converse鞋，及Salomon鞋。

寶成集團在中國生產比重僅剩不到二成，越南則提升至五成，其他主要生產國還包括印尼、孟加拉、柬埔寨、緬甸等，寶成也表示，目前中國製造的鞋子除供應內需市場、部分銷往歐美，會加速擴增東南亞製造比重。

至於美利達、巨大為避開貿易戰高關稅衝擊，在去年貿易戰開打以來，已陸續將高階產品或銷美產品移回台灣生產，且過去幾年，自行車業者受到中國需求重挫影響，導致有關企業的營收與獲利都大幅衰退，業者已提前調整產業配置，即便自行車整體市場規模雖然並未成長，但高價的電動自行車需求大幅提升，因此對貿易戰已有免疫。

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電動自行車貿易戰

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