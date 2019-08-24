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白鹿颱風出海 台電新進僱用人員甄試25日如期舉行

2019-08-24 22:15經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台電公司24日晚間表示，108年度新進僱用人員甄試，將於8月25日在台北、台中、高雄及花蓮考區如期舉行。

台電試務處表示，因各考區所在地方政府宣布8月25日全區或大部分地區未達停止上班標準，本項甄試將按照原定時間舉行。

全台共13考場同時舉行初（筆）試。本次招考16個類別，共26,288人報考，為四年新高，預計錄取826名，報名錄取率為3.14%。

台電指出，此次台電新進僱用人員甄試，配電線路維護預計錄取419名、綜合行政100名，以及機械運轉維護63名，為此次錄取名額前三多的類別。

台電地方政府

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