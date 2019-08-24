台電長期虧損電價壓著不能動 學者：人民苦日子在後頭

2019-08-24 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



電價恐連三凍？學者專家多認為，如果台電已經凍漲一段時間了，10月也不調漲電價的話，代表電價被人為扭曲壓低不能反映合理成本，且凍漲是為滿足政客選票需求，明年大選完畢即會連本帶利討回來，到時如果國際燃料市場也漲的話，明年電價肯定會大幅度飆漲，嚴重衝擊物價穩定，人民的苦日子在後頭。

中經院能源與環境研究中心研究員王京明指出，如果國內外經濟情勢煤油氣燃料市場都持平的話，凍漲（不漲）就合理，如果國際市場有波動，導致台電購入燃料成本上升或下降的話，就應該反映在電價上。

不過，王京明也提醒，除了主要的燃料成本外，台電還有其他的成本項目，包括：人事、利息、折舊、外購電力等，若也上升的話，就該漲。但，如果成本已上漲，因政治選票討好因素，該漲而凍漲，就非常不合理。

王京明進一步指出，台電長期處於虧損狀態，並非因為其經營沒有效率，而是因為政客權力的外力干擾所致，為了服務政客，公司的經營管理階層也無法實行企業化經營，這會造成劣幣驅良幣，使有能力的管理者們無法出頭天，最可怕的是這種長期虧損的狀態是公司經營管理者們所無法管控的，淪為政客予取予求的工具人。

中研院經濟研究所兼任研究員梁啟源表示，政府對電價調整採「凍漲」及「不漲」的作法是造成電價不能合理反映成本的重要原因之一。

換言之，政府是以犧牲國營台電公司合理盈餘，甚至虧損的方式來補貼國內用電戶，是國內電價長期偏低的主因。

若此次電價真的連三凍，梁啟源指出，這不僅嚴重破壞了電價調整機制，若政府仍持續以補貼的方式來彌補台電虧損，並以發行公債來對台電增資，形同納稅人來補貼用電者，其實這些都是公債長期往後會造成更嚴重的世代不公爭議，社會爭議成本也應該算在內。

至於電價到底該不該漲？梁啟源表示，「回歸機制」會比較好，若長期能源價格該調而未調，反造成物價上漲預期，擔心民怨而今日「凍漲」，必然導致未來的大漲，民怨更高。