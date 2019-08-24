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選票考量？傳經濟部傾向10月電價「連三凍」

2019-08-24 15:08經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台電上半年大虧297億元，外界十分關注10月是否調漲電價，電價費率審議委員會預計9月中旬召開。但，據了解，經濟部評估，國際油價呈現走跌趨勢，加上電價穩定準備金還有400多億元，又逢2020年總統大選，電價持續「凍漲」的可能性高，恐將創下電價首次「連三凍」的新紀錄。

10月新電價將拍板定案，恐成藍綠陣營下一波能源政策的攻防戰。經濟部能源局長游振偉表示，9月中旬召開的電價費率審議委員會，屆時將由經濟部次長曾文生主持，委員有來自學界、業界，以及機關代表。

針對外界傳聞，此波電價因總統大選在即，經濟部傾向電價「連三凍」。對此，游振偉表示，經濟部沒有預設立場，會依據客觀事實和數據資料來進行討論。

從去年10月，還有今年4月，電價已連續二次凍漲，目前每度平均2.6253元，造成台電上半年大虧，是唯一虧損的國營事業。經濟部次長曾文生甚至在今年3月就預估，10月電價也沒有調漲壓力，讓外界質疑經濟部此舉已在為2020年總統大選做「政策買票」。

電業法於2017年1月26日修正公布後，今年4月電價未調漲，這是繼2017年以來第二次連二次未調漲電價，若今年10月電價持續未調漲，則將是電價首次「連三凍」。

據傳，台電已向經濟部提出電價調整方案，因天然氣價仍貴，以國際燃料價格預估，此次電價調幅預估在5~6%間，但台電否認。台電發言人徐造華表示，究竟10月電價是凍漲，還是調漲，以及調漲的幅度，一切都必須等到電價費率審議委員會上討論後，才會拍板定案。

台電也表示，全年營收預估不致虧損，上半年度因國際燃料價格略高於預期，加上非屬夏季電價實施期間，以致虧損297億元，但今年下半年國際燃料價格預估走低，加上夏季電費挹注，以及「電價穩定準備」保障台電合理利潤，預期全年營收損益不至於虧損。

經濟部每年召開2次電價費率審議會，在4月及10月公告是否調整電價，並明定電價調幅最高3%的限制，去年10月及今年4月皆未調整，由電價穩定準備填補虧損，目前電價穩定準備剩餘417億元。

去年9月曾文生表示，主因是考量近來豪雨因素，各界關注電價調漲恐帶動物價上漲，影響民眾復原工作，因此決議2018年10月電價不調整；今年3月曾文生則是指出，在原油及煤炭價格長期為走跌趨勢下，決議4月的電價不調整，維持每度平均電價2.6253元。

外傳即將拍板定案的10月新電價，因明年選舉考量，將持續「凍漲」，外界也好奇，這次經濟部到底又會端出什麼理由，讓台電有苦也只能往肚裡吞。

電價經濟部台電

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