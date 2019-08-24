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白鹿午後登陸 有機會深夜解除陸警 雨勢持續到明天

台鐵西部幹線彰化以南 中午以後對號列車停駛

輕颱白鹿來襲 台東縣8,100戶停電

2019-08-24 11:33經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

輕颱白鹿來襲，台電表示，截至今（24）日上午11時，全台受風雨影響，曾停電戶數累計1,4576戶，經台電積極搶修，其中6,469戶已恢復正常供電，目前未復電區域主要在台東縣8,100戶、屏東縣則餘零星戶數尚未復電，其中台東縣主要集中在東河鄉、太麻里鄉及成功鎮等。

台電強調，白鹿颱風侵襲南台灣，風雨造成樹木及外物碰觸等，進而引起線路跳脫及設備損壞等停電事故，目前台電已調度逾千位搶修人力，與超過400輛工程車、昇空車與吊臂車，及逾200台發電機與抽水機等機具車輛，全力搶修復電。

台電停電

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