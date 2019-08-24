英國保誠人壽創新 線上同步直播客戶講座
英國保誠人壽與渣打銀行22日舉辦子女教育講座，邀請到知名藝人艾力克斯一起全台走透透，於全台北、中、南共計七場講座中分享其切身經驗，更有別以往，於台北場創新以線上同步直播的方式，突破場地空間的限制，讓更多粉絲可以參與，透過社群平台FB官方粉絲專頁，即時與粉絲們進行一場跨越空間的經驗交流。
從英國保誠人壽的「子女培育大調查」中發現，有高達68.6%的受訪者認為相較於其他各類支出，子女教育基金的準備是最不容削減的，有近五成(47.7%)受訪者表示會優先考慮安排孩子「出國遊學或留學」並且會資助相關費用；關於這方面，艾力克斯也在講座中分享他準備子女教育基金的觀念與做法。
艾力克斯計畫在孩子高中時就送他們出國念書，他很清楚在國外念書的花費負擔很大，因此他非常重視相關的財務規劃與準備，從孩子一出生就開始規劃與執行，他說，過去投資理財都以短期為考量，有了小孩之後，開始規劃長期的理財目標，理財工具的選擇，也轉向相對較為穩定的商品，如保險。由於他有兩個小孩，教育費用更是雙倍計算，他笑著說：「只有趁年輕拼命賺錢了。」
談到教養的問題，艾力克斯強調，培養孩子「獨立」與「解決問題的能力」是教養中最重要的課題，這與英國保誠人壽的調查結果不謀而合，調查中顯示針對現代科技變化快速，父母親認為子女需要具備的能力，以「解決問題能力」及「溝通與表達能力」較為重要，分別占52.8%及50.9%。
他說，真實的社會就是充滿了競爭，出了社會沒有人會牽著你的手，慢慢教你，所以讓孩子學會獨立和解決問題的方法，是很重要的。觀察美國與台灣教育上最大的差異，他發現美國小孩比較勇於發表自己的看法，爭取自己的權益，就會有許多被看見的機會，這就是競爭力的基本差異，因此，他也相當鼓勵孩子勇於表達並爭取權益。另外，以旅行來說，他會刻意安排以教育為目的的旅行，透過年度家族旅遊帶孩子認識課本上的國家，了解當地的歷史、人文…藉以拓展孩子得視野與國際觀，讓每一趟旅程都更有意義。
英國保誠人壽的調查結果顯示，在不考慮送子女出國的受訪者中，有將近四分之一(22.9%)的父母因為經濟能力的不足而放棄送子女出國的念頭，然而，孩子的將來不能等。
英國保誠人壽表示，若想送孩子出國念書，在財務的準備上，的確是為人父母一項最實際且最需要學習的課題，而且，越早準備越好。
英國保誠人壽建議可以在孩子還小的時候選擇分紅保單做為子女教育基金的準備，透過其「分擔風險、紅利共享」的特色，為孩子的將來提前做好準備。
留言