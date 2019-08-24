英國保誠人壽創新 線上同步直播客戶講座

2019-08-24 01:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



英國保誠人壽與渣打銀行22日舉辦子女教育講座，邀請到知名藝人艾力克斯一起全台走透透，於全台北、中、南共計七場講座中分享其切身經驗，更有別以往，於台北場創新以線上同步直播的方式，突破場地空間的限制，讓更多粉絲可以參與，透過社群平台FB官方粉絲專頁，即時與粉絲們進行一場跨越空間的經驗交流。

從英國保誠人壽的「子女培育大調查」中發現，有高達68.6%的受訪者認為相較於其他各類支出，子女教育基金的準備是最不容削減的，有近五成(47.7%)受訪者表示會優先考慮安排孩子「出國遊學或留學」並且會資助相關費用；關於這方面，艾力克斯也在講座中分享他準備子女教育基金的觀念與做法。

艾力克斯計畫在孩子高中時就送他們出國念書，他很清楚在國外念書的花費負擔很大，因此他非常重視相關的財務規劃與準備，從孩子一出生就開始規劃與執行，他說，過去投資理財都以短期為考量，有了小孩之後，開始規劃長期的理財目標，理財工具的選擇，也轉向相對較為穩定的商品，如保險。由於他有兩個小孩，教育費用更是雙倍計算，他笑著說：「只有趁年輕拼命賺錢了。」

談到教養的問題，艾力克斯強調，培養孩子「獨立」與「解決問題的能力」是教養中最重要的課題，這與英國保誠人壽的調查結果不謀而合，調查中顯示針對現代科技變化快速，父母親認為子女需要具備的能力，以「解決問題能力」及「溝通與表達能力」較為重要，分別占52.8%及50.9%。

他說，真實的社會就是充滿了競爭，出了社會沒有人會牽著你的手，慢慢教你，所以讓孩子學會獨立和解決問題的方法，是很重要的。觀察美國與台灣教育上最大的差異，他發現美國小孩比較勇於發表自己的看法，爭取自己的權益，就會有許多被看見的機會，這就是競爭力的基本差異，因此，他也相當鼓勵孩子勇於表達並爭取權益。另外，以旅行來說，他會刻意安排以教育為目的的旅行，透過年度家族旅遊帶孩子認識課本上的國家，了解當地的歷史、人文…藉以拓展孩子得視野與國際觀，讓每一趟旅程都更有意義。

英國保誠人壽的調查結果顯示，在不考慮送子女出國的受訪者中，有將近四分之一(22.9%)的父母因為經濟能力的不足而放棄送子女出國的念頭，然而，孩子的將來不能等。

英國保誠人壽表示，若想送孩子出國念書，在財務的準備上，的確是為人父母一項最實際且最需要學習的課題，而且，越早準備越好。