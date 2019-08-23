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圓展雲端視訊會議系統需求旺 全年有信心轉盈

2019-08-23 19:53經濟日報 記者張義宮╱即時報導

圓展科技（3669）總經理許起裕23日舉行法說會，強調2、3季為美國教育旺季，雲端視訊會議系統需暢旺，該項事業將可逐年成長；全年獲利有信心轉盈。

他說：「在教育室實務投影機方面，明年第1季將推出互動式新產品，打破既有固定式的操作，將有助業績推升等力道。」

展望下半年，在教育事業、視訊事業雙引擎帶動下，法人預估，受惠7、8月旺季獲利貢獻下，前八個月營運將有機會轉盈。上半年稅後淨損1,260萬元，每股淨損0.14元。前七個月營收12.35億元，年增3.5%。

許起裕指出，第1季由於產品組合毛利低、傳統淡季及庫存影響，儘管營收雖衝高，獲利嚴重衰退。第2季隨著教育旺季及產品組合優化，單季營收達5.66億元，季增21.7%、年減2.4% ，毛利率也提昇至 51%。

他指出，上半年營收，以實物攝影機、平板/筆電充電車及雲端視訊會議攝影機的表現較佳，尤其連續多年衰退的實物攝影機，也逆勢成長。此外，高階PTZ攝影機和互動式觸控螢幕也有高度成長。

4月起圓展調整經營模式，轉變為以獲利為基礎的成長模式，致力於產品創新，以提昇附加價值及降低生產成本，第2季毛利率明顯獲得改善。整體而言，2、3季為美國教育旺季，智慧產業因雲端視訊會議服務需求暢旺，事業逐年成長。

許起裕表示，隨著教學內容數位化及翻轉教學的趨勢，教育事業除繼續深耕全球巿場外，也延伸至高教巿場，並致力於核心技術產品與AIoT結合的智慧教育解決方案，讓學習更多元、互動與協作。

智慧產業方面，雲端視訊會議的需求方興未艾，目前非正式會議空間廣受歐美上班族喜愛，使得雲端視訊會議攝影機成為公司今年的主力產品之一。

除了結合AI技術，持續推出更高影音通訊品質的產品外，第季也與雲端視訊服務業合作，推出商用觸控螢幕，為企業用戶提供更便利、智慧化的溝通體驗。

圓展總經理許起裕舉行法說會，強調2、3季為美國教育旺季，雲端視訊會議系統需暢旺，...
圓展總經理許起裕舉行法說會，強調2、3季為美國教育旺季，雲端視訊會議系統需暢旺，該項事業將可逐年成長。記者張義宮／攝影
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