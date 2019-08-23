福懋明年運動盤接單雙位數成長 挑單能力大增

2019-08-23 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



織布廠福懋（1434）今（23）日談明年接單展望，Nike、Adidas等運動盤成長預估有兩位數成長，超越Patgonia、Columbia等戶外運動盤。展望今年，福懋總經理李敏章表示，在接單穩健下，織布本業營收、獲利成長沒有問題，但受台塑化股利縮水等業外、高基期影響，整體獲利成長幅度恐收斂。

就長纖布銷售量來看，福懋客戶以運動品牌最大宗，占47.21%；其次是戶外運動跟時尚休閒品牌，分別佔34.4%跟11.64%。福懋今舉行法說會，公司表示，在訂單滿手、產能有限下，挑單能力增加，對獲利有加分。

下半年進入春夏裝接單季，為傳統淡季，織布營收將明顯下滑。李敏章指出，下半年營運成長幅度一定會較上半年略低，但全年營收將保持正成長。至於獲利，本業表現雖無虞，但今年台塑化股利縮水，從去年每股6.3元降至4.8元，加上去年有處分土地資產，墊高了基期，業外獲利將減少，整體獲利成長幅度恐收斂。

至於另一本業輪胎簾布，福懋坦言銷售雖有成長，今年獲利不如預期。福懋稱當前售價壓力大，主要原因有二，一是車企銷售衰退衝擊輪胎業；二是受美中貿易戰影響，除關稅增加外，大陸輪胎難直接銷往美國，選擇轉進東南亞市場跌價銷售。不過，福懋強調，國內主要客戶正新今年雙印廠（印度與印尼）擴產，隨著未來效益發酵，也會帶動簾布銷售量。