親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不斷更新／白鹿颱風來襲 屏東率先宣布明停班課

福懋明年運動盤接單雙位數成長 挑單能力大增

2019-08-23 18:34經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

織布廠福懋（1434）今（23）日談明年接單展望，Nike、Adidas等運動盤成長預估有兩位數成長，超越Patgonia、Columbia等戶外運動盤。展望今年，福懋總經理李敏章表示，在接單穩健下，織布本業營收、獲利成長沒有問題，但受台塑化股利縮水等業外、高基期影響，整體獲利成長幅度恐收斂。

就長纖布銷售量來看，福懋客戶以運動品牌最大宗，占47.21%；其次是戶外運動跟時尚休閒品牌，分別佔34.4%跟11.64%。福懋今舉行法說會，公司表示，在訂單滿手、產能有限下，挑單能力增加，對獲利有加分。

下半年進入春夏裝接單季，為傳統淡季，織布營收將明顯下滑。李敏章指出，下半年營運成長幅度一定會較上半年略低，但全年營收將保持正成長。至於獲利，本業表現雖無虞，但今年台塑化股利縮水，從去年每股6.3元降至4.8元，加上去年有處分土地資產，墊高了基期，業外獲利將減少，整體獲利成長幅度恐收斂。

至於另一本業輪胎簾布，福懋坦言銷售雖有成長，今年獲利不如預期。福懋稱當前售價壓力大，主要原因有二，一是車企銷售衰退衝擊輪胎業；二是受美中貿易戰影響，除關稅增加外，大陸輪胎難直接銷往美國，選擇轉進東南亞市場跌價銷售。不過，福懋強調，國內主要客戶正新今年雙印廠（印度與印尼）擴產，隨著未來效益發酵，也會帶動簾布銷售量。

台塑化

相關新聞

東協展覽「中國施壓強拆台灣館招牌」 沈榮津：應予譴責

2019-08-23 15:17

彰化縣中小企業產品博覽會今明登場 上千精品展示

2019-08-23 15:17

批發業7月年增1％ 經濟部估8月恐由正轉負

2019-08-23 17:29

陸客縮減衝擊旅遊業 蔡英文：會提供必要協助

2019-08-23 10:58

回台再添七業者 投資153億、估創逾千職缺

2019-08-23 01:20

景氣降溫 失業率攀11個月高點

2019-08-22 23:34

老字號難擋產業寒冬 高雄華王飯店驚傳11月停業

2019-08-22 23:26

旅遊業不景氣顯現 燦星旅人力調整資遣18人

2019-08-22 23:26

不堪虧損！金鑛咖啡裁員224人 勞動部證實

2019-08-22 23:13

外傳裁員360人 燦星回應：烏龍一場！不是裁員、也非撤店

2019-08-22 21:17

小黃汰舊換新門檻放寬到8年車齡 交部可望加碼

2019-08-22 21:10

阿里新創生態聚落節登場 攜手國泰金控、中華開發資本

2019-08-22 20:17

燦星旅遊撐不住 北市勞動局證實通報資遣18人

2019-08-22 20:12

9月起住院醫師納勞基法 北市籲醫院速申辦約定書核備

2019-08-22 19:35

新南向吸客運動用品夯 台北101東南亞消費者增6成

2019-08-22 18:54

畢業季衝擊！7月失業率升至3.82%

2019-08-22 16:42

中信房屋明年拚300家店 總經理張世宗要讓店東夥伴感動

2019-08-22 15:23

名家觀點／讓人才出得去、回得來

2019-08-22 00:59

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

燦星旅遊撐不住 北市勞動局證實通報資遣18人

2019-08-22 20:12

不堪虧損！金鑛咖啡裁員224人 勞動部證實

2019-08-22 23:13

外傳裁員360人 燦星回應：烏龍一場！不是裁員、也非撤店

2019-08-22 21:17

老醬油廠搞綠電 萬家香讓Apple看上的三個秘密

2019-08-23 09:56

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

不堪虧損 金鑛咖啡通報大量解僱224名員工

2019-08-23 09:23

景氣降溫 失業率攀11個月高點

2019-08-22 23:34

台積電：摩爾定律依然健康有效 電晶體將能做到0.1奈米

2019-08-23 11:16

帥氣型男店長 進駐全國最大Gogoro門市

2019-08-23 15:24

7銀行才遭重罰…永豐銀又爆理專盜款數千萬

2019-08-22 23:03

10月解雇224人 金鑛咖啡：企業要轉型

2019-08-23 13:43

郵輪拼差異化 雄獅把台灣夜市帶上豪華郵輪

2019-08-23 11:55

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

國泰打群架 搶台商回流商機

2019-08-23 02:15

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

7年逾20件…慎防「理專十誡」防線失效

2019-08-22 23:06

銀行理專挪用資金 將究責總行

2019-08-23 02:15

回台再添七業者 投資153億、估創逾千職缺

2019-08-23 01:20

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

三類地價稅減免 9月23日前申請

2019-08-22 23:09

防盜刷 金管會令銀行即時通知機制升級

2019-08-22 23:34

和碩、鴻海看好AI市場 拚研發

2019-08-22 23:30

老字號難擋產業寒冬 高雄華王飯店驚傳11月停業

2019-08-22 23:26

保時捷發表Cayenne coupe 強調更運動化

2019-08-23 11:55

小黃汰舊換新門檻放寬到8年車齡 交部可望加碼

2019-08-22 21:10

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00

阿里新創生態聚落節登場 攜手國泰金控、中華開發資本

2019-08-22 20:17

小米專賣店 將進駐新光三越

2019-08-23 01:31

北市建議 房地合一課不動產持有稅

2019-08-23 00:06

三星Note 10系列明開賣 微風南山旗艦店已現排隊人潮

2019-08-22 20:48

燦星旅遊傳裁員危機 坦言近年營運與獲利確實不佳

2019-08-23 14:18

友達推85吋8K電視面板

2019-08-22 23:37

鄭俊卿將掌有線寬頻協會 團結產業抗盜版

2019-08-23 01:20

東協展覽「中國施壓強拆台灣館招牌」 沈榮津：應予譴責

2019-08-23 15:17

學生租屋支出 家長可列扣

2019-08-22 23:09

創王高解析度玻璃基板OLED 亮相Touch Taiwan

2019-08-23 10:44

品牌大觀／超商咖啡的品牌營造

2019-08-23 04:43

中租7月賺12億 增11%

2019-08-23 02:15

醫療電燒刀一哥大瓏 加碼嘉義蓋廠

2019-08-23 01:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top