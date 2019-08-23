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中小企業加速投資台灣 2家砸15億元建廠

2019-08-23 17:30經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台商回台投資熱絡，中小企業也不落人後，投資台灣事務所「中小企業加速投資行動方案」聯審會議今（23）日核准康聚醫學科技、聯華聚能科技投資15億元，估可創造98個本國就業機會。

康聚醫學科技是國內伸線大廠跨界醫材領域的成果，母公司擁有40年以上核心技術及製造優勢，升級開發多款醫療級金屬素材與醫療用導線，廣獲國內外醫材廠使用，是國內唯一有能力自行抽製醫療金屬素材與導線的專業廠商，不但能提供快速準確供貨服務，未來更可突破國際大廠壟斷。

康聚醫學科技為了擴充產能，將投資9億元在南科高雄園區建置醫療器材新廠，招募38名本國專業人才，導入智能化系統，將有助於促進醫療器材產業升級。

專攻新能源車輛三電控制系統（VCU、MCU、BMS）的聯華聚能科技，結合產研界資源，成為國內率先投入電動車系統整合與技術服務的業者，擁有與美、歐、日多年合作經驗，也與兩岸多家車廠共同發展各式電動車，去年加入「自駕車產業聯盟」，共同推動台灣自駕車產業鏈發展，決定投入6億元在桃園地區覓地建廠，生產自駕車線控底盤等產品，並且招募60名本國專業人才，將有助於國產自駕車本土關鍵技術的發展。

經濟部指出，今年7月上路的「中小企業加速投資行動方案」已經召開六次聯審會議，12家廠商通過資格審查，總投資逾66億元，可帶來861個本國就業機會；目前仍有近30家中小企業排定聯審，申請家數持續增加。

自駕車聯華

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