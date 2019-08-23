優於預期！7月批發業營業額9,054億元 年增1%

2019-08-23 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部今（23）日發布批發、零售及餐飲業營業額統計，三者同創歷年同月新高。其中，7月批發業營業額9,054億元，年增1.0%，優於預期，主因步入手機新品備貨旺季，汽機車業者加大促銷力道，改款新車銷售續佳所致。

展望未來，經濟部統計處預估8月批發業年增率為-0.4%至-1.0%，零售業、餐飲業的年增率均預估為2%至5%。

統計處指出，由於步入手機新品備貨旺季，相關電子零組件需求活絡，致使機械器具批發業年增3.7%。汽機車批發業年增10.7%，主因業者在民俗月前加大促銷力道，改款新車銷售續佳所致；另外，因部分新藥需求增加，藥品及化粧品批發業年增也達11.3%。

但是，建材批發業仍年減5.7%，主因外銷減少所致；化學批發業亦年減7.2%，主因美中貿易摩擦抑低需求，塑化產品價格下滑，抵銷部分漲幅。

在零售業部分，7月零售業營業額3,268億元，年增6.7%，其中綜合商品零售業之百貨公司受惠於新商場加入營運，以及夏季促銷，年增6.5%；超級市場及量販店因中元節採購旺季相對去年提前，分別年增4.9%及6.8%。

其中，汽機車零售業年增18.8%，主因車商於民俗月前舉辦銷售競賽，改款新車銷售續創佳績；電子購物及郵購業年增13.1%，主因情人節、父親節與中元節早鳥買氣活絡，加上3C 家電品銷量增加所致。

7月餐飲業營業額697億元，年增5%，主因餐館業逢暑期旅遊聚餐旺季，年增5.1%；飲料店業因展店及天熱帶動冷飲銷售，年增8.2%。

展望8月，統計處分析，批發業因美中貿易紛爭持續干擾，加上去年比較基數高，預估營收將較去年同月減少，惟消費性電子新品陸續上市，相關電子零組件備貨需求逐漸升溫，可望抵銷部分減幅。