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旺季來了 7月批發、零售及餐飲業營收同增

2019-08-23 16:50經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

受惠於旺季需求增溫，7月批發、零售及餐飲業營業額開紅盤，均較去年同月正成長，但因美中貿易紛爭持續干擾，加上去年比較基數高，預估批發業8月營收將由紅翻黑。

經濟部今（23）日發布統計，7月批發業營業額9,054億元，年增1%。其中，機械器具批發業年增3.7%，主因步入手機新品備貨旺季，相關電子零組件需求活絡；汽機車批發業年增10.7%，主因業者於民俗月前加大促銷力道，改款新車銷售續佳所致；藥品及化粧品批發業年增11.3%，主因部分新藥需求增加。

然而，美中貿易摩擦抑低需求，塑化產品價格下滑，化學批發業年減7.2%；建材批發業年減5.7%，主因外銷減少所致。

經濟部指出，零售業營業額3,268億元，年增6.7%。其中，綜合商品零售業的百貨公司受惠於新商場加入營運，以及夏季促銷，年增6.5%；超級市場及量販店則因中元節採購旺季相對去年提前，分別年增4.9%及6.8%。

汽機車零售業年增18.8%，主因車商於民俗月前舉辦銷售競賽，改款新車銷售續創佳績；電子購物及郵購業年增13.1%，主因情人節、父親節與中元節早鳥買氣活絡，加上3C家電品銷量增加所致。

另一方面，餐飲業營業額697億元，年增5%，主因餐館業逢暑期旅遊聚餐旺季，年增5.1%；飲料店業因展店及天熱帶動冷飲銷售，年增8.2%。

經濟部分析，由於美中貿易紛爭持續干擾，加上去年比較基數高，預估批發業8月營收將較去年同月減少，但消費性電子新品陸續上市，相關電子零組件備貨需求逐漸升溫，可望抵銷部分減幅。

此外，零售業雖因汽機車進入銷售淡季，但貨物稅減免及節能家電補助上路，將推升消暑家電銷售業績，預期年增率可望續呈增勢。

至於餐飲業正逢暑假旅遊旺季、情人節及父親節聚餐商機，加上消暑飲品需求高峰，營業額也可望延續成長態勢。

資料來源：經濟部統計處
資料來源：經濟部統計處
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