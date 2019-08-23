7月製造業生產指數歷年同月新高 年增3.07%

2019-08-23 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部統計處今（23）日指出，美中貿易紛擾拖累全球經濟成長步調，國際原物料價格走緩，傳統產業需求疲弱，所幸資訊電子產業在我國業者競爭優勢維繫下持續成長，7月製造業生產指數112.20，為歷年同月新高，較去年同月增加3.07%，也是去年11月以來最大增幅。

經濟部公布7月工業生產指數112.57，年增3.03%，其中製造業成長3.07%；累計今年1至7月工業生產年減1.66%，製造業則減1.79%。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增4.83%，為推升製造業生產指數的主要貢獻，其中積體電路業隨新興科技應用擴展，5G基礎布建加速，加上進入消費性電子新品備貨旺季，高階製程產能需求強勁，年增12.39%；液晶面板及其組件業則因中國大陸面板產能持續開出，市場供需失衡，年減14.60%。

電腦電子產品及光學製品業指數則創歷年單月新高，年增34.82%，為連續第10個月二位數成長，表現亮麗，主因廠商持續擴增國內產能，接自美國訂單增加，加上5G布建需求挹注，伺服器、交換器、路由器、無線通訊設備等產量明顯攀升，行動裝置鏡頭也受惠於手機新品進入備貨期而增產所致。

傳統產業中，機械設備業年減13.98%，主因受美中貿易摩擦影響，廠商放緩擴廠投資步調，海外訂單明顯縮減，致電子生產設備、滾珠螺桿、線性滑軌、工具機等產量持續下滑。

基本金屬業、化學原材料業也受美中貿易紛擾及國際原物料價格下跌影響，市場保守觀望，分別年減8.84%及1.47%；汽車及其零件業則因民俗月前的購車旺季較去年提前，年增1.19%。

展望未來，經濟部分析，國際間貿易爭端抑低全球經濟表現，終端消費及投資需求減緩影響我國製造業生產動能，但貿易爭端也加速全球供應鏈重組，廠商回台擴增產能可望挹注國內生產能量。