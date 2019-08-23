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死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

傳郭台銘拚總統擬報備參選 王金平這麼說

2019-08-23 12:16經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

郭柯王今（23）日上午合體後，前立法院長王金平趕赴1111人力銀行幸福企業頒獎典禮，媒體詢問王金平三人是否有談合作，或約下次再合體，王金平說：「今天都沒時間講話，沒有約。」外傳郭台銘可能採報備參選，王金平說：「沒聽說過，而且（總統選舉）一個人的選舉，又報備參選，不是很怪嗎？」

三人合體後，與郭、柯未來是否繼續講政治、再合體，王金平表示，看以後怎樣再說，他一直強調跟著因緣走。至於與郭約下次見面時間，王答「沒有」，但要約隨時可以約。與柯文哲？王說：「目前還沒有什麼事，不必再約。」

國民黨主席吳敦義今日稍早也出席1111人力銀行幸福企業頒獎典禮，吳敦義離開後，王金平隨著也蒞臨，引起外界兩人刻意錯開想像，王金平對此表示，他從圓山趕來，時間差不多，而且他是根據主辦單位的時間安排。

外界關切郭柯王合體，是否談到未來合作事宜，王金平表示，三人只是互相請安，沒有時間談話。也沒有約再次合體時間。媒體轉述吳主席稍早指三人今天同框未談政治選舉，很有智慧，王金平表示，今日連談話機會都沒有，更不能談到選舉。

媒體問三人合體感覺？王金平表示，八二三砲戰活動很有意義，因為八二三砲戰勝利後，才能真正捍衛中華民國，為台灣帶來和平安定，意義重大，因為活動非常重要，所以他接受邀請。

媒體詢問外傳郭將報備參選？王金平反問：「誰說有這個報備參選？我從來沒聽說，一個人的選舉還能有報備參選，這不是很怪嗎？」

會不會想當面與吳主席講講話？王金平表示，如果有邀約的話，當然可以。

王金平人力銀行

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