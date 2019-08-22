經濟部通過南寶樹脂等七台商回台 投資金額共153億元

2019-08-22 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部今（22）日再通過南寶樹脂、百容電子、華通電腦、邁特電子、台灣最大精密陶瓷粉末大廠、台灣最大揚聲器龍頭、電路保護元件大廠共7家台商回台、共153億元投資案，預計可創造1,239個就業機會。

經濟部指出，截至目前已通過118家台商回台投資計畫，累計投資額逾5,637億元，可望帶來48,906個本國就業機會。

經濟部表示，全球前三大鞋用膠大廠南寳樹脂，以供應國際知名鞋廠而佔有中高階品牌五成以上市占率，近年積極投入電子材料、汽車應用、製藥醫療與衛材用膠等高附加價值領域。鞋用接著劑屬於產業鏈上游，本身材料亦受高關稅衝擊，決定將原中國擴展計畫轉回台灣，投資逾18億元在台南市自有廠區內興建總部大樓及廠房，增添自動化產線設備，延攬30名專業人員。

經濟部指出，生產繼電器、半導體導線架等電子零組件的百容電子，決定返台投資逾21億元於台中工業區興建新廠，招募115名本國人才，增設全自動化產線，以因應美中貿易戰。

經濟部指出，華通電腦高密度印刷電路板全球排名第一，美系主力客戶佔營收相當大比例。受到貿易戰變數干擾，為了因應手機用高階HDI電路板，以及5 G網路通訊設備用的高層次電路板需求，規劃投資25億元擴充產能，可帶來超過250個本國工作機會。

經濟部指出，不願具名、台灣最大精密陶瓷粉末大廠，也是國內唯一有能力由上游初發原料，向下垂直整合至被動晶片元件的廠商。因應客戶要求，以及因應未來5G及物聯網等高階產品應用需求增加，並實現智慧化工廠的目標，將投入30 億元在桃園蘆竹新建廠房擴增陶瓷粉末產線，楊梅廠擴充積層電容產線，持續開發應用領域至高階高值的工規、軍用國防、航太產品，可新增近400個本國就業機會。

此外，經濟部表示，國內最大揚聲器及音箱設計製造龍頭大廠，規劃將研發設計與中國大陸部分產線移回台灣，投資逾20億元打造高自動化工廠、建構新一代智能廠辦。

經濟部並指出，某不具名電路保護元件大廠原以中國大陸為主要銷售及生產區域，由於終端國際品牌客戶已將生產重心逐步移回台灣，該公司決定返台投資30億元於高雄大發工業區擴建舊廠、建置新廠及招募200名本國員工，持續強化在安防、通訊、車用電子、電源供應器、智能電表等利基型電子零組件市場布局。

至於邁特電子，經濟部表示，因應貿易戰高關稅與客戶需求考量，預計在台灣設立新廠擴大產能並成立研發中心，將投資逾7億元在新竹縣打造智慧工廠，招募82個本國人才，生產智慧金融、物聯網及車聯網相關產品。