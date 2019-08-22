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上緯業外大進補 董座蔡朝陽：不排除發動併購

2019-08-22 16:47經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

上緯投控（3708）業外大進補，先前出售子公司上緯新能源95%股權予美國能源開發公司Stonepeak，交易金額2,598萬至1.01億美元，估算處分利益最高上看新台幣26.4億元，折合每股獲利貢獻度高達28.2元。考量接下來有大量現金流入，上緯董事長蔡朝陽今（22）日透露，公司去年已經在董事長室下成立一個團隊，評估未來與其他業者的合作及投資機會，不排除發動併購。

上緯今天舉行法說會，由蔡朝陽親自主持。上緯先前宣布出售旗下負責風場開發的子公司上緯新能源95%股權予美國能源開發公司Stonepeak，淡出下游風場開發，引發外界關注。今天法說會為出售案後蔡朝陽首度公開現身。他誓言，未來上緯專注風電相關的新材料開發，目標成為「全球風電材料的領頭羊」。

上緯新能源出售案預計今年底之前完成交割，母公司上緯投控今、明年可望有大筆的處分利益認列。

在此之前，上緯去年底也出售旗下海洋風場7.5%股權予日本電力公司（JERA Power），處分利益約4.04億元於上季入帳，推升上緯第2季稅後純益暴衝至3.5億元，年增率高達554%，比第1季大幅成長4.28倍，單季大賺3.81元。

面對法人追問接下來公司因為處分案有大量現金流入，有何規劃？蔡朝陽透露，公司去年已經在董事長室下成立一個團隊，已經運作一年多，該團隊的任務就是評估與其他業者的合作及投資機會，未來上緯不排除發動併購。

上緯投控董事長蔡朝陽。記者曾仁凱／攝影
上緯投控董事長蔡朝陽。記者曾仁凱／攝影
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上緯法說會

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