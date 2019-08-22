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如何儲備退休金？專家揭密：做好「這件事」賺到老

7月失業率3.82% 這個行業開缺創近一年新高

2019-08-22 16:47經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

適逢畢業季，國內7月失業率為3.82％，較6月上升0.09個百分點，但受惠於暑假旅遊旺季需求，「運輸及倉儲業」求才若渴，開出的職缺創近一年新高。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，今年7月各公立就業服務機構新登記求職人數總計68,909人，較6月增加10.08％，新登記求才人數為103,338人，較6月減少3.71％，平均每一位求職者有1.50個工作機會。

在行業別方面，「運輸及倉儲業」新登記求才人數為3,041人，創下近12個月的新高，職缺月增幅高達48.20％。目前「運輸及倉儲業」最急需的人才為「大客車駕駛人員」，7月份「大客車駕駛人員」新登記求才人數達1,358人，創下自2006年來同月新高紀錄。

在「大客車駕駛人員」供不應求的情形下，約有55%廠商開出最高薪資超過6萬元的高薪搶才。其中，中興大業巴士徵求30位駕駛員，月薪達55,000元－75,000元；指南汽車客運除了開出薪資上看75,000元的高薪吸引大客車駕駛外，也釋出稽訓課人員、採購助理、車輛設計製圖工程師、軟體工程師、電動客車電機整合專案主管等各式職缺，求職者可多把握機會。

此外，電子商務平台經濟興起，今年上半年電子購物業營業額創下歷年同期新高，加上中秋送禮需求下宅配量大增，物流業也掀起徵才熱潮。包括新竹物流、統一速達、台灣順豐速運、便利帶、嘉里大榮物流等業者均積極徵才，其中「便利帶」看好機車物流的潛力，招募的機車外務月薪上看50K。

值得留意的是，這波趨勢也帶動餐飲業的外送商機，除了麥當勞、肯德基、必勝客、大苑子、樂法美食大量徵求外送人員外，美食外送平台富胖達（foodpanda）招募營運部專員、業務人員、行政總務人員、行銷企劃人員等各式職缺，有興趣的求職者可把握此波徵才熱潮。

求職徵才薪資

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