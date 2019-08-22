威剛集團立萬利攜韓樂天食品 攻大中華區幼兒奶粉市場

2019-08-22 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



威剛集團旗下立萬利（3054）今（22）日宣布與韓國樂天集團樂天食品（LOTTE FOODS）首度合作，兩大集團聯手進軍預估市場規模估值可達2,500億元的大中華區幼兒奶粉市場，這次雙方的第一次合作也將是兩大集團持續開展未來深度合作的開始。

威剛集團董事長陳立白表示，首度與韓國大廠樂天食品合作，代表立萬利海外品牌代理與合作業務版圖再下一城，看準的就是樂天食品是全球食品百大頂尖企業，旗下產品的品質更是有口皆碑。

他說，這次合作項目為益生菌高階奶粉，立萬利團隊將負責整個大中華地區的銷售營運，樂天食品是亞洲企業，奶粉配方也針對亞洲寶貝特別設計，立萬利團隊過往累積具有操作各大奶粉品牌的豐富經驗並擁有超過25,000間線下通路合作夥伴的資源，同時在線上及新通路快速發展下，與樂天食品兩強聯手，將發揮1+1大於2的高端研發行銷戰力與市場競爭力，預計3年內在大中華區奶粉市場打造出一片新天地。

這次全新幼兒配方奶粉是立萬利產品開發與樂天食品一起共同合作生產的全新配方奶粉，有鑑於目前市場上的主要品牌奶粉乳源多數來自歐洲與紐澳地區，反觀亞洲乳牛因地理環境、氣候、豢養飼料等的不同，造就出不同營養配比的優質原乳。

立萬利擁有高度專業的產品開發團隊與樂天食品共同合作出一款適合大中華區幼兒的配方奶粉，將更符合亞洲寶貝的體質，並藉由威剛集團立萬利經驗豐富的行銷團隊，將高階優質產品推薦給大中華區的消費者。

根據內政部一項數據顯示，台灣2018年新生兒只有18.1萬人，出生人數創下8年以來的台灣最低紀錄。面臨少子化的事實威脅，捨得花錢及選擇最好已成為高階幼兒奶粉市場的主流。