謝金河：天下大亂 台灣形勢可以大好

2019-08-22 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



日韓關係緊張、美中貿易戰未歇，財訊傳媒董事長謝金河說，在這樣的大環境中，台灣企業正在發揮左右逢源的效果，讓他想到毛澤東的「天下大亂，形勢大好」。他說，香港反送中抗爭愈演愈烈，政府應該努力把香港的危機扭轉成台灣的契機，讓台灣經濟再度躍升。

謝金河在臉書發文說，一位專門代理日本半導體及面板材料的代理商，透露他今年的業績大好，細究之下才發現在這回日韓角力中，日本透過他，把材料賣給南韓，南韓也透過他，向日本買材料。美中貿易戰，美國制裁華為，逼得華為供應鏈努力去美化，今年台廠5G設備供應商業績佳。

他說，回頭看台灣過去半個世紀，台灣都是在大亂中找到生機的。最具代表性是南北越作戰從1955打到1975年，台灣成為協助美國打越戰的補給站，台灣的產業從此奠定勝局。韓戰與越戰的危，都變成台灣的機。

謝金河指出，過去30年中國崛起，台灣進入失落的年代，最大原因是中國大陸的低基期提供台商拼搏的大舞台，形成中國的起與台灣落的強烈對比。他說，很多人都說兩岸關係好，台灣經濟才會好，「如果這個命題為真，那麼台灣經濟最好的時候應該落在馬政府時代。但台灣經濟成長率最快速的是兩蔣時代，兩岸是劍拔弩張狀態」。