親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

偷拍無罪 監控合法…為何他們可以安全下莊？

地球之肺燃燒中！亞馬遜森林的破紀錄大火

謝金河：天下大亂 台灣形勢可以大好

2019-08-22 07:53聯合報 記者雷光涵╱即時報導

日韓關係緊張、美中貿易戰未歇，財訊傳媒董事長謝金河說，在這樣的大環境中，台灣企業正在發揮左右逢源的效果，讓他想到毛澤東的「天下大亂，形勢大好」。他說，香港反送中抗爭愈演愈烈，政府應該努力把香港的危機扭轉成台灣的契機，讓台灣經濟再度躍升。

謝金河在臉書發文說，一位專門代理日本半導體面板材料的代理商，透露他今年的業績大好，細究之下才發現在這回日韓角力中，日本透過他，把材料賣給南韓，南韓也透過他，向日本買材料。美中貿易戰，美國制裁華為，逼得華為供應鏈努力去美化，今年台廠5G設備供應商業績佳。

他說，回頭看台灣過去半個世紀，台灣都是在大亂中找到生機的。最具代表性是南北越作戰從1955打到1975年，台灣成為協助美國打越戰的補給站，台灣的產業從此奠定勝局。韓戰與越戰的危，都變成台灣的機。

謝金河指出，過去30年中國崛起，台灣進入失落的年代，最大原因是中國大陸的低基期提供台商拼搏的大舞台，形成中國的起與台灣落的強烈對比。他說，很多人都說兩岸關係好，台灣經濟才會好，「如果這個命題為真，那麼台灣經濟最好的時候應該落在馬政府時代。但台灣經濟成長率最快速的是兩蔣時代，兩岸是劍拔弩張狀態」。

他表示，香港反送中抗爭愈演愈烈，過去台灣有錢人都把錢放在香港，財富管理業務全給香港拿走，這次如果政府夠聰明，夠有彈性，應該努力把香港的危機扭轉成台灣的契機，讓台灣經濟再度躍升。

今年7月香港反送中示威者衝進立法會佔據議事廳，午夜港警施放催淚彈強勢清場。本報資...
今年7月香港反送中示威者衝進立法會佔據議事廳，午夜港警施放催淚彈強勢清場。本報資料照片
分享

香港謝金河華為半導體面板反送中

相關新聞

陸客不來 旅行業無薪假將開第一槍

2019-08-22 00:33

離岸風電國產化難度高 CIP拋調整方案

2019-08-22 06:14

名家觀點／讓人才出得去、回得來

2019-08-22 00:59

徐旭東：贊成漲基本薪資

2019-08-22 00:44

美第3波加稅 我轉單效益最大

2019-08-22 00:18

旅遊業求援中央 「至少撐過選前淡季」

2019-08-21 23:55

專營陸客團 寶得利下月起每周2天無薪假

2019-08-21 23:53

貿易戰轉單 台灣、越南大贏家

2019-08-21 23:52

工資雙漲衝擊大 中小企業促減稅

2019-08-21 23:50

財政部：下半年出口 有望逐季好轉

2019-08-21 23:45

財經觀點／極端氣候 應發展綠能、循環經濟

2019-08-21 23:38

林佳龍：一條龍旅行業 風險大

2019-08-21 23:36

無薪假統計 金屬機電最多

2019-08-21 23:36

風機國產化 士林電機獲大單

2019-08-21 23:12

解決風機國產化難題 CIP盼有替代方案

2019-08-21 23:12

陸貨洗產地變MIT 經濟部：將嚴懲洗產地業者

2019-08-21 17:05

勞動部公告基本工資 109年月薪2萬3800元

2019-08-21 16:46

台灣跨縣市工作人口有多少？這些城市「外漂族」最普遍

2019-08-21 16:07

未婚懷孕生子能否領勞保生育給付？勞保局這樣說

2019-08-21 15:24

櫃姐盼防災假立法 勞動部：廣納各界意見

2019-08-21 14:51

史上最久！勞動基金委外標案 5年才完成撥款

2019-08-21 14:37

專營陸客一條龍服務 這間公司預告無薪假

2019-08-21 14:37

陸客不來 寶得利：發展新事業、無裁員計畫

2019-08-21 14:37

影／陸客團銳減 寶得利：9、10月是寒冬 力拼轉型

2019-08-21 13:44

陸客緊縮衝擊旅遊業 張景森：擺脫依賴才是該做的事

2019-08-21 13:08

陸客不來無薪假跟著來 旅行公會：不會是最後一個案例

2019-08-21 12:31

獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

2019-08-21 12:26

雇主溢繳就業安定費 勞動部主動報你知

2019-08-21 11:53

副總統：台商回台投資方案 增4.7萬個工作機會

2019-08-21 11:02

工業局修法遊戲分級細緻化 輔導級劃分12、15歲二級距

2019-08-21 10:18

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26

基本工資雙漲 徐旭東：應視各行業能力調漲

2019-08-21 17:17
看更多

熱門文章

獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

2019-08-21 12:26

實支實付險11月8日起上限3張 這幾張最熱門

2019-08-21 16:22

未婚懷孕生子能否領勞保生育給付？勞保局這樣說

2019-08-21 15:24

半導體15強 台積、聯發科入榜

2019-08-22 00:49

錢櫃併好樂迪 公平會再度禁止

2019-08-21 13:32

台灣跨縣市工作人口有多少？這些城市「外漂族」最普遍

2019-08-21 16:07

陸客不來 旅行業無薪假將開第一槍

2019-08-22 00:33

專營陸客團 寶得利下月起每周2天無薪假

2019-08-21 23:53

增加台商回流誘因 柯拔希再籲新台幣貶到33元

2019-08-21 14:24

徐旭東領軍HAPPYGOPay上線 自曝在大陸有現金無法付款

2019-08-21 18:09

謝金河：天下大亂 台灣形勢可以大好

2019-08-22 07:53

基本工資雙漲 徐旭東：應視各行業能力調漲

2019-08-21 17:17

陸客不來無薪假跟著來 旅行公會：不會是最後一個案例

2019-08-21 12:31

離岸風電國產化難度高 CIP拋調整方案

2019-08-22 06:14

公平會打槍錢櫃好樂迪結合案 三大原因曝光

2019-08-21 13:59

勞動部公告基本工資 109年月薪2萬3800元

2019-08-21 16:46

金價飆 投資人趁高點獲利了結

2019-08-21 23:47

貿易戰轉單 台灣、越南大贏家

2019-08-21 23:52

5G、工業、4.0、AI 帶來新商機

2019-08-22 00:47

半導體兩強出貨旺 下半年添動能

2019-08-22 00:48

台銀販售限量「如意算盤2英兩仿古銀幣」

2019-08-21 20:41

公平會提3大理由 4度禁止錢櫃、好樂迪合併

2019-08-22 00:12

美第3波加稅 我轉單效益最大

2019-08-22 00:18

中租買公司債 「陶朱隱園」當擔保

2019-08-22 00:00

群創攻智慧領域 自助服務機未來兩年雙位數成長

2019-08-21 15:21

Yahoo無卡分期 上半年作破億業績

2019-08-22 04:49

專營陸客一條龍服務 這間公司預告無薪假

2019-08-21 14:37

台商受騙 在陸資產遭盜賣

2019-08-21 23:54

工業局修法遊戲分級細緻化 輔導級劃分12、15歲二級距

2019-08-21 10:18

陸客不來 寶得利：發展新事業、無裁員計畫

2019-08-21 14:37

卓永財示警：陸廠將超車 台廠快轉型

2019-08-22 00:45

8K商機升溫 帶旺背光LED出貨

2019-08-21 23:35

台企銀 升任兩副總

2019-08-22 00:00

泰碩攻智慧機 打進三星鏈

2019-08-21 23:37

佳世達智慧工廠 展實力

2019-08-21 23:36

寶得利8月僅接200多團 公司全力轉型

2019-08-21 11:45

自動化工業展開展 Epson機械手臂新品首度亮相

2019-08-21 18:56

亞洲智慧製造展 兩大亮點

2019-08-22 00:46

景碩Q3拚營運改善 ABF載板產能維持滿載

2019-08-21 19:33

影／陸客團銳減 寶得利：9、10月是寒冬 力拼轉型

2019-08-21 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top