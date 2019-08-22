離岸風電國產化難度高 CIP拋調整方案

2019-08-22 06:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區開發長許乃文昨天指出，16項風機零件國產化中，有多項在執行上有難度，因此向經濟部提出調整方案，盼將技術含量高的PCM電力系統組裝廠納入。

菱重維特斯（MHI Vestas）去年底與CIP正式簽署國產化合約，計劃提供離岸風場9MW的風機平台零組件，包括CS Wind和金豐塔架製造合約，以及上緯葉片材料供應合約，而為滿足經濟部訂下的離岸風電國產化目標，昨進一步與三菱電機簽訂附條件採購合約，並由台灣製造商士林電機進行組裝、測試。菱重維特斯共同執行長拉斯‧邦杜‧克羅斯各（Lars Bondo Krogsgaard）表示，預計將創造新台幣92億元產值和5300個潔淨能源的工作。

不過CIP台灣區執行長侯奕愷（Jesper Holst）表示，經濟部在國產化項目中指定16項風機零組件，囊括品牌、機型、工程方法等，甚至包含受法律保護之資產，其中菱重維特斯的功率轉換系統就有全球獨家專利，因此國產化不可能，台灣政府應該調整不合理的國產化項目。